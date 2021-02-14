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Bahçeli: PKK'nın sonu göründü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Pençe Kartal-2 Harekâtı'nın başarıyla icra edildiğini belirterek, "Harekâta katılan bütün kahraman askerlerimizi yürekten kutluyor, hepsine teşekkür ediyorum. Hainlere göz açtırmadılar, manevra sahası bırakmadılar. Nitekim PKK'nın sonu da göründü" dedi

Bahçeli: PKK'nın sonu göründü
14 Şubat 2021 Pazar 12:16

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde teröristleri temizlemek amacıyla 10 Şubat 2021 tarihinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekâtı'nın başarıyla icra edildiğini bildirdi. Operasyona katılan askerlerin üslerine intikalinin emniyetle sağlandığını belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımızı, Milli Savunma Bakanımızı, komuta heyetimizi ve harekâta katılan bütün kahraman askerlerimizi yürekten kutluyor, hepsine teşekkür ediyorum. Hainlere göz açtırmadılar, manevra sahası bırakmadılar. Nitekim PKK'nın sonu da göründü. PKK/YPG demek insana ve insanlığa ait olan her değer ve emanetin imhası demektir. Hain örgüt tarafından kaçırılıp bir mağarada alıkonulan 13 sivil vatandaşımızın katledilmesiyle ilgili acı haber milli yüreklere ateş topu gibi düşmüştür. Nihayetinde söz hükmünü kaybetmiştir. Şehit olan hem kahraman askerlerimize de hem de aziz vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyorum. Başımız sağolsun diyorum. Mağara katliamının PKK terör örgütü ve destekçilerinin hesaba çekilmesi için bir yol ağzı, bir karar ve kader anı olduğuna inanıyorum. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, hiç kimse şablon ve bildik ezberlerin arkasına saklanamayacaktır. Masumların kafalarına kurşun sıkan hainleri kim aklamaya ve arkalamaya yelteniyorsa bilinsin ki cinayetlere taammüden iştirak etmiş demektir. Ve teröristtir. Herkes tarafını ve tercihini yapmalıdır: Ya hıyanet ya hidayet, ya melanet ya da millet."


Kaynak: DHA
Etiketler; #mhp #devlet bahçeli #terör #pkk
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