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Bakan Bilgin 3600 ek gösterge için tarih verdi

Bakan Bilgin 3600 ek gösterge için tarih verdi
20 Ocak 2022 Perşembe 12:07

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin merakla beklenen 3600 ek gösterge ile ilgili açıklama yaptı. Bilgin, bu konuda çalışmaya yoğunlaştıklarını ve çalışmaları mayıs ayında bitireceklerini söyledi. Maaşlardan AGİ kesintisinin yapıldığı sorularına ilişkin de açıklama yapan Bilgin, "'İş Kanunu'nun 62'nci maddesi öyle bir kesintinin yapılmasını mümkün görmüyor. İşvereniniz yanlış yapıyor, hukuka aykırı. Sizin maaşlarınız geri gitmez, kanun çok açık" ifadelerini kullandı

Bakan Bilgin, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar konusunda çalışma olup olmadığı sorusu üzerine, "Ben bu konuda konuşmuyorum. Net bir çalışma yaptıktan sonra zaten açıklayacağız. Şu anda 3600 üzerinde yoğunlaştık. Önümüzdeki hafta ve bu hafta da bizim sağlık sistemimizde, SGK ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. İlaç ile ilgili problemler var. Onu bitirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Bakan bilgin, 3600 ek gösterge ile ilgili yasal düzenleme sürecine ilişkin, "Çalışmalarımızı başlattık, mayısta bitireceğiz. Mayısta Meclis'te. Taraflarla kurumlar arası görüşme, teknik çalışma yapılıyor. Şubatta bir açıklama yapılabilir" dedi.

'3600 MECLİS'TEN ÇIKTIĞINDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK'

Bakan Bilgin, memur sendikalarının, ek gösterge sisteminin genişletilmesi yönünde taleplerinin olduğunun anımsatılması üzerine, "Dört meslek grubunu kapsıyor; ama başka statüler de var. Avukatlar var, hukukçular var, kurumlarda çalışan hukukçular var. İl müdürleri, diyelim ki sağlık il müdürü, şube müdürü. Bütün bu statüleri yeniden adil bir şekilde çalışıyoruz. Belirgin bir şey yok; ama o düzenlemeyi yapacağız. Adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme yapmak istiyoruz. Diyelim ki il müdürü 3600, ona bağlı memur 3600 olmaz o. Bu düzenleme yapılacak. Daha kapsamlı, adalet duygusunu zedelemeyen, statüler arasındaki farklılaşmayı koruyan. Mesela '3600' diyoruz; ama onların dışında farklı başka rakamlar da ek göstergeler de koyabiliriz" diye konuştu.

Bakan Bilgin, 3600 ek göstergenin Meclis'ten çıktıktan sonra yürürlüğe gireceğini belirtti.

'AGİ'DE ŞU AN YAPILAN YANLIŞ, HUKUKA AYKIRI'

Asgari geçim indiriminin (AGİ) maaşlardan kesilmesine ilişkin soru üzerine de Bakan Bilgin, "'İş Kanunu'nun 62'nci maddesi öyle bir kesintinin yapılmasını mümkün görmüyor. 'Bu kesintiyi yapamaz' diyor. Siz brüt değil net maaş üzerinden alıyorsunuz. İşvereniniz yanlış yapıyor, 'Ücretler geriye gidemez' diyor. Brüt maaş alsaydınız size o parayı vereceklerdi, şu anda yapılan işlem yanlış, hukuka aykırı. İşverenleriniz o uygulamayı yapamaz. Sizin maaşlarınız geri gitmez. Yanlış hesaplama yapıyorlar, kanun çok açık" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çalışma bakanı #vedat bilgin #3600 ek gösterge #agi kesintisi
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