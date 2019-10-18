Bakan'dan Kavala ve Erdem'e ziyaret

CHP İzmir Milletvekili Avukat Murat Bakan, 717 gündür hapiste olan Osman Kavala ile 477 gündür hapiste olan CHP PM Üyesi eski Milletvekili Eren Erdem'i Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Avukat Murat Bakan, 717 gündür hapiste olan Osman Kavala ve 477 gündür hapiste olan CHP PM Üyesi eski Milletvekili Eren Erdem'i Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. CHP'li Bakan ziyaretlere ilişkin detayları paylaştı, hukuki süreçlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Eren gökyüzünü özledi

Eren Erdem ziyaretine ilişkin detayları paylaşan Murat Bakan, "Eren en çok gökyüzünü özlediğini söyledi. Sözleştik, çıktığında Şirince'de uzun doğa yürüyüşleri yapacağız. Ardından Selçuk'ta birlikte Gyrocopter'e binecek ve özlediği gökyüzünde özgürlüğe uçacağız" dedi. Eren Erdem'in haksız yere hapsedildiğini belirten CHP'li Bakan, "Eren Erdem davası bir intikam kumpası davasıdır. Dava kapsamında yapılan araştırmalara bakıyorsunuz; HTS kayıtları temiz, MASAK raporları temiz. Dosyada hiçbir delil yok. Fakat dava, önce ne olduğu kim olduğu belli olmayan bir gizli tanık üzerinden ısrarla sürdürüldü, ardından gizli tanığın kim olduğu ortaya çıktı ve Eren Erdem'e zorla iftira attığını itiraf etti. Hem İstinaf Mahkemesi'ni hem Anayasa Mahkemesi'ni acilen göreve davet ediyorum. Eren Erdem'in bireysel başvurusu bekliyor... İlk yargı paketi meclisten geçti. Yeni paketlerse yolda... Cumhurbaşkanı'nın onaylayıp resmi gazetede yayınlanır yayınlanmaz Osman Kavala, Eren Erdem ve Cumhuriyet Gazetesi davasında hala ve tek tutuklu olan Emre İper derhal özgürlüğüne kavuşmalı. Aksi takdirde siyasallaşan yargının hukuk dışı uygulamaları devam edecekse, 'yargı reformu' diye bağırmaya devam etmeleri daha büyük bir utanca dönüşecek!" diye konuştu.

Kavala serbest bırakılmalı

Osman Kavala'nın sağlığının iyi olduğunu belirten CHP'li Bakan ziyarete ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Gezi Direnişi ile ilgili ilk soruşturmayı açan savcı 17/25 aralık yolsuzluklarının da savcısı ve FETÖ'den firari... Soruşturmanın dayanağı olan polis fezlekesinde imzası olan şube müdürü FETÖ'den tutuklu yargılanıyor... Ama FETÖ ile mücadele ettiklerini iddia edenler, 2015'de FETÖ'cüler tarafından açılan ve beraatla sonuçlanan davanın delillerini yıllar sonra 'yeniden kıymetlendirip' dava açtı. Gezi Parkı eylemlerini organize ettikleri gerekçesiyle Osman Kavala tutuklu olmak üzere toplam 16 kişiyi yargılıyorlar. Yüzbinlerce insan hepimiz Gezi'deydik. Çünkü Gezi; toplumun eşitlik, özgürlük, adalet ve barış talebiyle hep birlikte yükselttiği haklı, onurlu ve şerefli bir itiraz. Çünkü Gezi; gençlerin büyüttüğü demokrasi ve özgürlük direnişi. Bir yandan FETÖ'cülerin delillerini alıp 'Gezi eylemlerini organize etti' diye bir suç yaratıp bir kişiyi 2 yıldır tecritte tutuyorlar. Diğer yandan Yargı Reformu gündemi yaratıyorlar. Bugün Osman Kavala'nın gözaltına alındığı gün. İki yıl önce bugün gözaltına alındı ve 1 Kasım'da tutuklandı. 717 gündür tecritte olan Osman Kavala hakkındaki iddianame tamamlandığında 477 gündür hapisteydi, ilk kez hakim karşısına çıktığında ise 20 aydır tutukluydu. AKP ise, adına 'Yargı Reformu' dedikleri birtakım düzenlemeleri sunarken, uzun tutukluluk sürelerini bir cezalandırma yöntemi olmaktan çıkaracaklarından bahsediyor. Osman Kavala bu ülkenin değerli bir kazanımıdır. Sanatın kültürün gelişmesi için katkı veren, gençlere yol açan, insanların hayatına dokunan, bu ülkenin gelişmesi için, demokrasi için elinden geleni yapan değerli bir iş insanıdır. Bir an önce bu davanın düşmesini, hukuksuzluğun sona ermesi ve Sevgili Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını bekliyoruz!"