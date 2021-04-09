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Bakan Pakdemirli: İhtiyaç sahiplerine patates, soğan dağıtılacak!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) patates ve kuru soğan tedariki ve dağıtımı ile görevlendirildiğini belirtti. Pakdemirli, "TMO tarafından alımı yapılan patates ve kuru soğan düzenli olarak yardım yapılan ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz olarak dağıtılacaktır" dedi

Bakan Pakdemirli: İhtiyaç sahiplerine patates, soğan dağıtılacak!
09 Nisan 2021 Cuma 11:42

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, pandemi sürecinde otel, lokanta gibi toplu tüketim yerlerinde talep daralması nedeniyle yurt içi ve yurt dışı piyasalarda patates ve soğan satışlarının gerilediğini belirtti. Pakdemirli, bu gelişmelerin stokların artmasına ve fiyatların üretici aleyhine düşmesine neden olduğunu kaydederek, "Patates ve soğan piyasalarında ortaya çıkan bu durumun çiftçilerimizi olumsuz etkilememesi ve stoklardaki ürünün ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılması amacıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile TMO patates ve kuru soğan tedariki ve dağıtımı ile görevlendirilmiştir. Bu kapsamda üretimin yoğun olarak yapıldığı ve depolandığı illerimizden başlamak üzere Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı üreticilerden, üretici örgütlerimiz aracılığıyla 2020 yılı mahsulü olan patates 25 kilogramlık çuvallanmış olarak kilo başına 85 kuruştan satın alınacaktır. Aynı şekilde kuru soğan temin tedarik ve dağıtım işlemlerine de başlanmıştır" dedi.

'RAMAZAN'DAN ÖNCE SEVKİYAT İŞLEMLERİ BAŞLATILACAK'

Bakan Pakdemirli, üreticilere katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"TMO tarafından alımı yapılan patates ve kuru soğan İl Valiliklerimiz (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları) aracılığıyla düzenli olarak yardım yapılan ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz olarak dağıtılacaktır. Bakanlığımız ve TMO olarak depo, finansman, personel ve lojistik gibi tüm hazırlıklar ikmal edilmiş olup, mübarek Ramazan Ayı girmeden önce illerimize sevkiyat işlemleri başlatılmış olacaktır. Bakanlığımızca yeni hasat dönemi öncesi elinde patates ve kuru soğan bulunan üreticilerimizin kayıplarını önlemek, bu vesileyle de temel gıda ürünlerinden olan patates ve kuru soğanı özellikle ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtarak bir nebze olsun gıda giderlerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz."


Kaynak: DHA
Etiketler; #bekir pakdemirli #patates #soğan #patates alınacak #tarım bakanı
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