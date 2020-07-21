Bakan Pekcan'ın esnaf yanıtı itiraftır

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Bedri Serter, esnafa yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a " Esnaf için ne yapıyorsunuz?" diye sorduğu soruya gelen yanıtın, esnafa desteğin olmadığının itirafı olduğunu söyledi.

Haziran sonu itibariyle 810 bin esnafın kredi başvurusunda bulunduğunu, kullanılan kredinin ise 17 milyar 217 milyon lira olduğu yanıtının başka türlü değerlendirmenin mümkün olmadığını söyleyen Serter, "Sayın Bakan, Haziran sonu itibariyle 810 bin esnafın krediye başvurduğunu söylüyor ve ayrıca bu rakamın içerisinden 694 bin esnafımıza 17 milyar civarında bir kredinin dağıtıldığını da ifade ediyor. Bu verilen rakamların doğru olduğunu kabul edersek, her bir esnafın, hükümet tarafından 25'er bin lira borçlandırıldığı ortaya çıkıyor. Esnafımız, zaten Covid-19 salgını öncesinde de borç batağındaydı ve siftah yapmadan işyerini kapatmaktaydı. Şimdi devlet tarafından da borçlandırıldığı ortaya çıktı" dedi.

Esnafın beklentisi kredi değil destek

Esnafın beklentisinin Esnaf Kefalet Kooperatifleri'nden veya bankalardan kredi almak olmadığını söyleyen Serter, "Esnafın soruları talepleri bellidir. Duymadığınız belli, bir kere daha ben dillendireyim: "Kiralarımı nasıl ödeyeceğim? 4 aydır herhangi bir tüketim yapmıyor olmama rağmen hükümet elektrik ve su faturalarının vergisini neden benden almaya devam ediyor? Esnaf olarak kendi Bağkur ödemelerimi, yanımda çalıştırdığım ustalarımın SGK ödemelerini asgari 12 ay müddete yayarak faizsiz ödemeyi talep ediyorum, hükümet beni duyuyor mu?" dedi.

Bir eliyle verdiğini öbür eliyle aldı

İzmir Milletvekili Serter, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, soru önergelerine verdiği cevaplarda 694 bin esnafa hükümetin sağ eliyle verdiğini sol eliyle geri aldığını itiraf ettiğini söyledi ve "Hükümet, esnafa bugüne kadar ne verdiyse geri aldı" dedi. Serter, açıklamasında, "Haziran ayında, ülkemizde kepenk kapatan esnaf sayısı 7222. Her bir esnaf dükkânında ortalama 3 kişinin çalıştığını düşünsek 22 bin çalışan insanımızın işsiz kaldığı ortaya çıkmaktadır. Peki bu insanlar, aileleriyle beraber bu kepenkler kapanınca nasıl geçinecekler? Maliyeye, SGK'ya, Bağkur'a olan borçlarını nasıl ödeyecekler? Bunlarla ilgili hiçbir somut çözüm önerisini bugüne kadar görmüş değiliz" dedi.

Serter, rakamlar üzerinden siyaset argümanları yaratmanın insanları kandırmaktan başka bir işe yaramadığının da altını çizdi ve Ticaret Bakanı Pekcan'a seslendi: "Ticaret Bakanı'na tavsiyem, hamaseti ve siyaseti bırakmalı, ticaretin içinden gelen bir insan olarak meslek sahiplerine ve esnaflara sahip çıkmalıdır."