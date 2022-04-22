Bakan Soylu açıkladı! Suriyelilere bu bayram izin yok!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 'Bayramda ülkesine giden Suriyeliler bir daha ülkemize dönmemeliler" ifadelerini kullanmıştı. Konu ile ilgili bir açıklama da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Soylu, "Suriyelilerin bayramda ülkelerine gitmelerine izin verilmeyecek" dedi



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, salı günü partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Ülkelerine bayram için giden sığınmacıların geri gelmelerine gerek yoktur." ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler sonrası sığınmacıların bayramda ülkelerine gidebilmeleri gündem olmuştu. Konu hakkında aynı gün bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Gidişlerine müsaade etmeme konusunda kısıtımız var." demişti.

Konuyla ilgili bugün katıldığı canlı yayında daha net konuşan Soylu şunları söyledi: "Bizim orada iç içe olduğumuz bölgeler var. Ticaret yapılan bölgeler var. Ticari akışkanlık devam ediyor. Ama sayın Devlet Bahçeli'nin de ifade ettiği, "Milletimiz madem bayramda oraya gidiyorlar, demek ki orası güvenli kalsınlar" diyorlardı. Yaklaşık 4 bayramdır pandemi sebebiyle biz bu girişleri önemli ölçüde durdurmuştuk zaten.

İlk bayramlarda açmamızın sebebi şuydu: Oraları gitsinler görsünler. Çünkü güvenli bölgelerin durumunu bilmiyorlardı. Gittiler ve yüzde 60'ı kaldı. Sonraki bayramlarda gittiler ve geri döndüler. Bayramda gidenlerin sayısı da çok az.

BAYRAM İZNİ YOK

Geçen hafta itibariyle sınır geçişini yöneten valilere de bayram izni verilmeyecek dedik. Bayram izni verilmiyor. Bayram için gidip dönmek isteyenlere izin verilmeyecek.

Türkiye bir göç istilasıyla karşı karşıya kalamaz. Ama biz Avrupa ve Amerika'ya baksak bizi göç istilasıyla karşı karşıya bırakacaklar. Bize Ukrayna'dan 95 bin insan geldi. Gelmelerinin sebebi ülkelerindeki savaş. Savaş bitecek ve geri dönecekler. Suriyeliler de oradaki karışıklık bitecek ve geri dönecekler. Geçen seçimde Suriyelilerin yüzde 30, 35'i oy kullandı. Suriye uyruklu 31 Mart itibariyle 200 bin 950 kişi vatandaş oldu. Bunlardan 87 bini çocuktur."