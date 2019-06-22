Başkan Çalkaya'ya İstanbul'da özel görev

YSK tarafından iptal edilen ve Pazar günü (yarın) tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde artık nefesler tutuldu. Adaylar son seçim çalışmalarını yaparken Türkiye’nin değişik yerlerinden milletvekilleri ve belediye başkanları da kendi partilerinin adaylarına destek olmak için İstanbul’a geldi. Millet İttifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu’na destek olmak için üç gündür Fatih İlçesi’nde seçim çalışmalarına destek olan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya’da gece gündüz demeden sokak çalışmalarına ve sivil toplum örgütü buluşmalarına katılıyor.

CHP Genel Merkezi tarafından seçim günü Bayrampaşa İlçe Seçim Kurulu’nda da görevlendirilen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya “Türkiye’nin en önemli seçiminde çalışmak ve görev almak gerçekten gurur verici. Çünkü bu seçim Milli İrade ve Demokrasi açısından hayati öneme sahip. 31 Mart’ta sadece Ekrem Başkan’ın değil milyonlarca insanın hakkı gasp edildi. Bu yüzden 23 Haziran seçimleri ülkemizde Demokrasi’nin yeniden tesis edilmesi için büyük önem taşıyor” dedi.

31 Mart seçimlerinde Balçova’da da milli iradenin gasp edilmeye çalışıldığını hatırlatan Fatma Çalkaya “Biz o zaman ilçe örgütümüz ile tek yürek olduk ve Balçova’da zafere ulaştık.Kimsenin hakkını yemedik, kimseye de hakkımızı yedirmedik. İlçe örgütümüz de bu konuda çok tecrübeli. Pazar günü ben Bayrampaşa İlçe Seçim Kurulu’nda görevli olacağım. Balçova İlçe Başkanımız Aygül Eryılmaz ve ilçe örgütümüz de Bağcılar İlçesi’nde görevlendirildi. Hepimiz yarından itibaren her şeyin çok güzel olacağına inanıyoruz” diye konuştu.