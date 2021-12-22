Beko: 2002'den beri iş cinayetlerinde en az 28 bin 380 işçi hayatını kaybetti

İzmir’in Kınık ilçesinde meydana gelen ve 55 işçide yaralanmaya neden olan patlama, iş kazaları ve denetimsizliği yeniden gündeme getirdi. CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, “AKP’nin iktidara geldiği Kasım 2002’den beri iş cinayetlerinde en az 28 bin 380 işçi hayatını kaybetti. Bu iş cinayetleri rejimini işçi kardeşlerimizle el ele verip yok edeceğiz” dedi.

İzmir’in Kınık ilçesi Elmadere Köyü’nde kurulu olan Polyak Maden İşletmesi’nde cumartesi gecesi meydana gelen patlamanın yankıları sürüyor. Soma madenlerine yakın mesafedeki işletmede patlamanın metan gazı parlaması sonucu olduğunu işçilerin ifadeleri doğrularken, defalarca işletmenin bu konuda uyarıldığı hatta 5-6 kez metan gazı parlaması sonucu işçilerin hastaneye kaldırıldığı bilgileri kamuoyuna yansıdı. Konuyu DİSK Genel Başkanlığı döneminden de yakından takip eden Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Kani Beko, “AKP iktidarının büyüttüğü, kamu ihalelerinden milyonlarca liralık ihaleler alan Polat Madenciliğin kuruluşu olan Polyak Maden, metan gazının sık sık yükseldiği, daha küçük patlamaların olduğu, sendikaların defalarca uyarmasına, şikayetlerine rağmen gerekli önlemleri almayarak cinayete teşebbüs etmiştir. Ölüm olmaması tabi ki sevindiricidir ama bu işi ‘fıtrat’ mantığıyla yürüten politikacı ve işletmeciler olduğu sürece maden işçilerimiz her günü ölüm korkusuyla geçirecektir” dedi.

FITRAT DEMEK CİNAYETLERE ÇANAK TUTMAKTIR!

AKP’nin iktidarında geçen 19 yılda iş cinayetlerinde en az 28 bin 380 işçinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan CHP’li Beko, şunları dile getirdi: “2021 yılının biten 11 ayında 2017 işçi kardeşimizi toprağa verdik. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin verilerine göre sadece Kasım ayında en az 164 işçi hayatını kaybetti. 19 yıldır bir iş cinayetleri rejiminin varlığı hüküm sürüyor. Soma, Davutpaşa, Ostim, Torunlar, Isparta, Düzce, Ermenek, Esenyurt, Erzurum, Samsun, Güllük, Elbistan, Şırnak, Dursunbey, Hendek, 3.Havalimanı, Tuzla Tersaneleri, Kot Kumlama gibi birçok işçi katliamı bu dönemde meydana geldi. Neden? Çünkü, tüm uyarılara rağmen yandaş işletmelerin çalışmaları sekteye uğramasın diye denetimler yapılmıyor. Bu işin fıtratı demek cinayete çanak tutmaktır, cinayetlerin işlenmesine izin vermektir, katilleri korumaktır! Böyle bir yönetim anlayışını hiçbir canlı hak etmiyor, işçi kardeşlerim ve onların aileleri, çocukları bunu hak etmiyor! Emek ve alın terini sonuna kadar kullanan maden işçilerimiz, Soma’da katledilen 301 kardeşimizin aileleri, çocukları ve milyonların ahı üzerinizde. Siz koca bir ülkeyi, kesim kesim ötekileştirerek, öldürerek, gömerek, ekonomik olarak ezerek yok saydınız. Onlarla el ele bu ülkeyi sizin elinizden kurtaracağız. Demokrasi ve güveni yeniden inşa edecek, güneşin parladığı günleri madencilerimizle birlikte göreceğiz.”