Beko'dan 'test yapın' çağrısı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu ulaşım şirketi ESHOT'ta çalışan 16 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün test yapmayı reddetmesine tepki gösteren CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, İzmir halkının sağlığı için İl Sağlık Müdürlüğü'nü bir an önce göreve davet etti.

Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de etkisi devam eden koronavirüs İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu ulaşım şirketi ESHOT'ta çalışan 16 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla kentte ayrı bir panik yaratarak tüm İzmir'i tehdit eder duruma geldi. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İl Sağlık Müdürlüğü'ne yaptığı test başvurusunun reddedilmesi tepkileri artırdı. Duruma bir tepki de CHP İzmir Milletvekili Kani Beko'dan geldi. İl Sağlık Müdürlüğü'nü İzmir halkının güvenliği için bir an önce tüm şoförleri test etmeye davet eden Beko, "İl Sağlık Müdürlüğü'nün ne yapmaya çalıştığını anlamakta güçlük çekiyoruz. İzmir halkı ile yakın temas içinde olan ve bir kısmının testleri pozitif çıkan belediye otobüsü şoförlerinin tamamının hiç vakit kaybedilmeden teste sokulması ve gerekli önlemlerin alınması acildir, mecburidir, şarttır! Bu talebi reddetmek halka yapılacak büyük bir kötülüktür! Bu red kararını veren bürokratlar bu vebalin altından nasıl kalkacak? İzmir halkına ve tüm insanlığa karşı büyük bir suç işleniyor! Bunun bir an önce durdurulması ve testlerin ivedilikle yapılması gerekiyor" dedi.

Testleri yapmaya becburlar

Sağlık Bakanı'na da çağrıda bulunan Beko, "Her gün onbinlerce test yapıldığını duyuran Bakanlığın bu işe el atması ve bir an önce bu testleri yaptırması gerekmektedir. 3200 şoför ve DİSK üyesi arkadaşımıza test yapmak bu kadar mı zor? Bakan'a soruyorum, bu red kararını kim, neden, nasıl veriyor. Bu bir akıl tutulmasıdır derhal vazgeçilerek halkın sağlığı için kurulmuş olan kurumların böyle bir durumda halka hizmet etmesi şarttır, bu hizmeti vermeye bu kurum mecburdur. Reddetmek gibi bir lüksü yoktur, olamaz da... Biz bunun için ne gerekiyorsa yapacağız ve başta testi maalesef pozitif çıkan ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey ve eşi olmak üzere yöneticilerimiz, şoför arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm arkadaşlarımız ve İzmir halkı için o testler yapılacak, bu her Türk vatandaşının kendisine görev edineceği bir takiptir. Ben de hem İzmir'e hizmet etmiş eski bir işçi hem de milletvekili olarak takipteyim" ifadelerini kullandı.