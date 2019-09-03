Beko, işsizlik fonunu ikinci kez sordu

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, 'İşsizlik Sigorta Fonu'nun tek hesap sistemine devredilmesiyle ilgili iki bakanın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergelerine cevap verilmeyince önergeleri ikinci kez Meclis'e sundu. Açıklanan son rakamlarla işsizlik oranının yüzde 12,8 (3.1 puanlık artış) olduğunu hatırlatan Beko, işsizlik fonunun ise işsizlere değil patronlara verildiğini hatta hazinenin açığını kapatmak için geçtiğimiz yıl tek hesap sistemine devredildiğini ifade etti. CHP'li Beko, "Bu işçinin hakkını çalarak yapılan apaçık bir soygundur. Hazinenin açığını işçinin alın terinin ürünü olan fon kapatacak!" dedi.

Açıklanan son rakamlarla, işsizlik oranı %12,8 (3.1 puanlık artış), işsiz sayısı 4 milyon 157 bin kişi, genç nüfusta işsizlik oranı %23,3, kadın nüfusta işsizlik oranı %14,9, geniş tanımlı işsiz sayısı ise 8 milyona dayandı. Böylesi ağır bir işsizlik sürecinin yaşandığı dönemde İşsizlik Fonu'nda biriken paranın önemli bir kesimi ise işsizlere değil patronlara veriliyor. 4 milyondan fazla resmi işsizden sadece 650 bini İşsizlik Fonu'ndan yararlanıyor. Paranın geri kalanı istihdam destekleri adı altında işverenlere kullandırılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Kani Beko, daha önce işsizlik fonunun hazinenin açığını kapatmaya yönelik tek hesap sistemine devredildiğini ve bununla ilgili iki bakana sunduğu soru önergelerine cevap verilmediğini belirterek önergesini ikinci kez Meclis'e sundu.

Sefalet içindeler

İşsizlik Sigorta Fonunun "tek hesap" adı altındaki havuza devredilmesinin esas amacının ne olduğunu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'na soran CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, fonun işsizler yerine nerelere kullanıldığını da sordu. 9 Ağustos 2018 tarihindeki kararla İşsizlik Sigorta Fonunun Hazinenin 'tek hesap' havuzuna aktarıldığını hatırlatan Beko, "Yasaya göre 'Fon gelirleri işsizler haricinde hiçbir maksat için kullanılamaz' hükmüne rağmen sanki kamuya aitmiş gibi hazineye aktarılmıştır. İşçinin ve emekçilerin alın terinin ürünü olan fon, emeğin korunması için oluşturulmuştur. İşçi, işveren ve devletin katkılarıyla oluşan fon 125 milyarlık rakamla anlaşılan hazinenin açığını kapatmada önemli bir meblağ olarak görülüyor. OHAL dönemi, ekonomik kriz derken kapatılan iş yerleri, fabrikalar ve işsiz kalan yurttaşlarımız sefalet içindeyken onlardan kesinti yapılarak oluşan fonun ne amaçla oluşturulduğu ortada; Damat Berat'ın hazinesinin açık vermesi durumunda kurtarıcısı olacak. 'Tek hesap' Sayıştay denetiminden de muaf olduğu için hesap veren de olmayacak! Yani fon 'ye kürküm ye' hesabına dönüşecek" açıklamasında bulundu.

Paralar nerede?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'na tek hesaba geçen fonun ne kadarının kullanımının hedeflendiğini ve fona bu paraların ne zaman iade edileceğini soran CHP'li Beko, fondan bugüne kadar harcanan paraların iade edilmediğini belirterek şu bilgileri paylaştı:

"Sayıştay tarafından raporlanan ve 2013 yılından bu yana nereye harcandığı açıklanmayan 553 milyon lira hala bir sır. Ne olduğu, nerede olduğu, kimin aldığı bir türlü açıklanmadı da bulunamadı da! Fondan GAP İdaresi'ne 11.5 milyar lira aktarıldığı biliniyor. AKP hükümeti 'ödünç alındı, geri ödenecek' dedi de ne zaman? Gerçekten GAP'a harcandığını bilen de yok! OHAL kararnamesi ile çıkan sermayeye teşvik ile 2017 yılı sonuna kadar işe alınacak her ilave işçi için, fondan işverenlere sigorta prim desteği verildi. Bu süre içinde fondan kaç TL teşvik verildi? Kaç işletme bu kapsamda kaç kişiyi istihdam etti? Bir de iş başı eğitim parası adı altında işverene aktarılan paralar var. 12 milyar lira olduğu bilinen bu paralar hangi işverene verildi? Kimi kim eğitti? Örtülü ödeneğe ne kadar aktarıldı?"

Takipçisi olacağım!

CHP'li Beko, AKP'nin ülkede giderek kendini gösteren ekonomik kriz karşısında kalıcı adımlar yerine tek seferlik kaynak yaratma gibi geçici adımlar attığını ve bunun son olarak İşsizlik Fonunu talana başlamasından anlaşıldığını belirtti. Fonun AKP'nin bulduğu can simidi olduğunu söyleyen Beko, "Bugün Türkiye, ortak birikimler elden çıkarılarak, haksız uygulamalara kapı aralanarak ve ülkenin geleceği AKP iktidarlarının sürdürülmesi adına riske edilerek yönetiliyor. Fonun sözde kullanımını artıracak düzenlemeler yapıyormuş gibi görünerek, fonda biriken emekçinin parasını talana niyetlenen AKP yönetiminin yapması gereken, ülkeyi getirdiği siyasal ve ekonomik çifte kriz eşiğinden, tekrar hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik bir yönetim ve üretime dayalı bir modele geçiş için acil adımlar atmaktır. Ancak bunların yerine AKP, zaten bir süredir istihdam artışı desteği gibi bahanelerle talan edilmekte olan ve tek seferlik kaynak niteliğindeki İşsizlik Fonunu gözüne kestirmiştir. Emekçilerin son sığınağı konumundaki İşsizlik Fonuna dönük bu karanlık adımların takipçisi olacağız."