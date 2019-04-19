Bilal Doğan'ın kafası karıştı!

Cumhur İttifakı'nın Karabağlar Belediye Başkan Adayı olan ve Millet İttifakı'nın adayı Muhittin Selvitopu'na ciddi oy farkla seçimi kaybeden Bilal Doğan, ilginç bir hesapla kendilerini başarılı, rakiplerini başarısız ilan etti. Peki gerçekten öyle mi?

Gökay Akgün - 31 Mart Yerel Seçimleri, Karabağlar'da iki parti arasında geçti: CHP ve AK Parti. Millet İttifakı'nın ortağı İYİ Parti, CHP'yi, Cumhur ittifakı'nın ortağı MHP ise seçimlerde AK Parti'yi destekledi.

Seçimde CHP'li Muhittin Selvitopu, oyların yüzde 54'ünü (156 bin 434 oy) alarak yeniden Karabağlar Belediye Başkanı seçildi. Rakibi Bilal Doğan ise yüzde 42,59'da (123 bin 389) kaldı.

Bilal Doğan ne diyor?

Bu bilgiler ışığında, Bilal Doğan'ın iddialarına bakalım. Doğan, Başkan Selvitopu'nun "matematik oyunları" ile zafer kazanmış gibi algı oluşturduğunu öne sürüyor. Doğan, Millet İttifakı'nın oyunun 24 Haziran seçimlerine göre yüzde 9 oranında düştüğünü ileri sürüyor; Cumhur İttifakı'nın ise oyunu 24 Haziran'a göre yüzde 6 oranında artırarak ciddi bir güç olduğunu gösterdiğini savunuyor. Şunu da eklemek gerek; Bilal Doğan şahsi kanaatini de hesaba katarak HDP'nin de Millet ittifakı'nın müttefiki olduğunu söylüyor.

Hangi seçimde ne oldu?

Doğan'ın hesabının sağlamasını yapalım...

2014 YEREL SEÇİMLERİ

CHP'li Muhittin Selvitopu - %42,83 (131 bin 662 oy)

AK Parti'li Necip Kalkan - %38,97 (92 bin 813 oy)

MHP'li Cihan Demir - %10,29 (18 bin 761 oy)

HDP'li Mahmut Önen - %4,75 (14 bin 365 oy)

* Bu seçimler yapıldığında İYİ Parti henüz kurulmamıştı.

2018 GENEL SEÇİMLERİ

CHP - %37,8 (119 bin 41 oy)

AK Parti - %31,7 (99 bin 872 oy)

HDP - %12,6 (39 bin 628 oy)

İYİ Parti - %10 (31 bin 575 oy)

MHP - %6,3 (19 bin 900 oy)

2019 YEREL SEÇİMLERİ

CHP'li Muhittin Selvitopu - %54 (156 bin 434 oy)

AK Parti'li Bilal Doğan - %42,59 (123 bin 389 oy)

Saadet Parti'li Mümin Baştürk - %1,64 (4 bin 759 oy)

Bilal Doğan haklı mı?

Hesaba göre son durum şöyle...

Kendisinden bir önceki yerel seçimde, yani 2014'te AK Parti rozetiyle Karabağlar'da yarışan Necip Kalkan'a göre Bilal Doğan, MHP'nin de desteğini alarak girdiği 2019 seçimlerinde %3,62 daha yüksek oy almış. Buna göre ya Necip Kalkan'a oy veren AK Parti'liler, Bilal Doğan'a oy vermemiş ya da Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olmasına rağmen MHP'lilerin en az yarısı tercihini Bilal Doğan'dan yana kullanmamış.

Bir önceki yerel seçimde yine aday olan CHP'li Muhittin Selvitopu, 2014'e göre oyunu %11,17 artırmış. Burada İYİ Parti'li seçmenin, Millet İttifakı adayının arkasında durduğu düşünülebilir. Hesaba 2018 Genel Seçimleri'ni de dâhil ettiğimizde sonucu daha net anlayabiliriz. Selvitopu'nun İYİ Parti'nin olmadığı 2014'te aldığı yüzde 42,83 oyuna İYİ Parti'nin 2018'de aldığı yüzde 10 oyu eklediğimizde karşımıza çıkan sonuç: yüzde 52,83. Muhittin Selvitopu, bu oranın da üstüne çıkarak seçimi yüzde 54 oyla kazandı. Bilal Doğan, aradaki yüzde 1,17'lik oyun HDP'li seçmenlerden geldiğini varsayıyor olabilir.

Bu durumda şu soru akla geliyor: 2014'te %4,75 oy alan, 2018'de oyunu %12,6'ya yükselten HDP, Selvitopu'ya sadece %1,17'lik katkı verdiyse, Karabağlar'daki seçmenin geri kalanının 2019'daki tutumu ne oldu? Bunun yanıtını da seçime katılım oranlarına bakarak bulmaya çalışabiliriz...

2014 YEREL SEÇİMLERİ

Toplam seçmen: 350 bin 945.

Geçerli oy: 302 bin 409.

Katılım oranı: %89,5.

2018 GENEL SEÇİMLERİ

Toplam seçmen: 361 bin 124.

Geçerli oy: 314 bin 472.

Katılım oranı: %88,65.

2019 YEREL SEÇİMLERİ

Toplam seçmen: 360 bin 903.

Geçerli oy: 289 bin 719.

Katılım oranı: %82,4.

Görüldüğü üzere, Karabağlar'da 31 Mart Yerel Seçimleri'ne katılım oranı öncekilere göre yüzde 6-7 oranında daha düşük. HDP seçmeninin tavrının ne Millet ittifakı'ndan ne de Cumhur İttifakı'ndan yana olduğu söylenebilir.

Soruyu bir kez daha soralım, ne dersiniz, Bilal Doğan haklı mı?