Boztepe: Gelir artışları belediye hizmetlerine yansımalı

Çiğli Belediyesi’nin son bir yılda net geliri yüzde 22 artarak 2020 yılında 218 milyon 666 bin TL’ye yükseldi. Belediye gelirlerindeki yüzde 22’lik artışı değerlendiren Çiğli Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, gelir artışını olumlu bulduklarını ancak belediye gelirlerindeki artışın hizmetlere de yansıtılmasıı gerektiğini aktardı

FATİH ÖZKILINÇ- Çiğli Belediyesi’nde Başkan Utku Gümrükçü’nün aldığı sıkı mali disiplin kararlarıyla 2019 yılında 179 milyon 932 bin TL olan net gelirini yüzde 22 artırarak 2020 yılında 218 milyon 666 bin TL’ye yükselttiği belirtildi. Belediye gelirlerinin bir yılda yüzde 22 artmasını değerlendiren Çiğli Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, gelirlerin artmasını olumlu bulduklarının ancak bunun belediye hizmetlerine de yansıması gerektiğini kaydetti.

Gelir artışı hizmete yansımalı

Belediyenin gelirlerinin daha çok artmasını temenni ettiklerini ifade eden Boztepe, “Çiğli zaten borç içinde bir şey yapılmıyor. Belediye gelirleri bazı giderler kısılınca yüzde 20 arttı. Belediye gelirleri artıysa bu artış Çiğlilere hizmet olarak yansıtılmalı. Belediye sadece gelir artışlarıyla değil aynı zamanda hizmetlerindeki artışla da öğünebilmeli. Bütçeyle övünüyorsunuz eyvallah. Tebrik ediyoruz ama aynısını vatandaşa yapılan hizmette de bekliyoruz. 1,5 yıldır ne desek arkasından hep pandemi bahane ediliyor, Çiğliye bir yatırım yapılmıyor” dedi.

“Çiğli Büyükşehir'in üvey evladı”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de Çiğli'ye yatırım yapmadığını ifade eden Boztepe, “Büyükşehir Belediyesi zaten İzmir'deki belediyeleri üçe ayırmış durumda. Bir; Cumhur İttifakı Belediyeler var, zaten bizim belediyeleri tanımıyor evlatlıktan ret etmiş durumda. Bir de üvey evlat belediyeler var. Onlar da Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) içinde kendi karmaşasında olan belediyeler. Çiğli Belediyesi de CHP’li üvey evlat muamelesi gören belediyelerden bir tanesi. 5-6 belediye de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öz evladı. Büyükşehir'in Çiğli’de hiç hizmeti yok Çiğli büyükşehirde üvey evlat gibi. Büyükşehir'in burada bir yatırımı yok” diye konuştu