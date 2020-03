Bu zafer ilham olmuştur

105. Yıl önce dünya tarihinin akışını değiştiren Çanakkale Zaferinin yıldönümünde bir mesaj yayınlayan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Çanakkale zaferinin Türk milletinin kaderinin değiştiği gün olduğunu ifade etti.

Türkiye Cumhuriyetinin Ebedi Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale'ye geldiği günün zaferin ve cumhuriyetin kuruluşuna atılmış en büyük adım olduğunu belirten Yücel, mesajında şu ifadelere yer verdi, On binlerce vatan evladının şehit olduğu büyük zafer, aynı zamanda emperyalist güçlerin tarihlerindeki en büyük hezimetlerinden biri olmuştur. Bu anlamı ile Çanakkale Zaferi, Türk tarihinin en unutulmaz şanlı günlerinden biri olarak tarihe geçmiştir. Bu zafer gerek taşıdığı askeri gerekse de psikolojik anlamdaki misyonu ile tüm dünya tarihini etkilemiş, mazlum ve sömürge altında olan milletlerin kendi bağımsızlıkları için başlatacakları kurtuluş mücadelelerine ilham olmuştur. Çanakkale'de yaşanacak bir mağlubiyetin vatan topraklarının ve bağımsızlığının sonsuza kadar kaybedileceği anlamına geldiğini iyi bilen Mustafa Kemal Atatürk, Sofya Ateşemiliterliği görevindeyken yazdığı mektuplarla, ısrarla Çanakkale'de görev almak istediğini belirtmiş ve bu ısrarının sonunda bu emelini gerçekleştirmiştir. Atatürk'ün 2 Şubat 1915'te, Tekirdağ'da henüz kurulmamış olan 19. Tümen komutanlığına başladığı gün, hem Çanakkale savaşının hem de bir milletin kaderinin değiştiği, Türkiye cumhuriyetinin kuruluşundaki en büyük adımlardan birinin atıldığı gün olmuştur.

Çanakkale geçilmez

Mustafa Kemal Atatürk'ün savaşa dahil olması ile birlikte, savaş alanında hem stratejik hem de psikolojik üstünlük Türk ordusuna geçmeye başlamıştır. Mehmetçik, peşinden ölüme gideceği bir komutanın varlığıyla zafere inanmıştır. Türk askeri her siperde can vererek, kahramanlık yazarak bu inancını tüm dünyaya defalarca göstermiştir. Anafartalar'da, Arıburnu'nda, Conkbayırı'nda kahraman askerlerimizin şehit düşeceklerini bilerek verdikleri destansı mücadele sonunda tüm dünya anlamıştır ki "Çanakkale Geçilmez". Yıllar boyu binlerce şehidin kanı, canı pahasına Türk'e ebedi yurt olan bu toprak, aziz şehitler bağrında yattıkça kutsallığını koruyacaktır. Tarihin akışını değiştiren, kurtuluş savaşını ve cumhuriyetin ilk adımlarını atıldığı Çanakkale'de vatan ve bağımsızlık uğruna can veren her kahraman sonsuza kadar bu milletin kalbinde yaşayacaktır. Bu destansı zaferin 105.yıldönümünde ve şehitleri anma gününde, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve 1915'te Çanakkale'de verdiğimiz şehitlerimiz olmak üzere, ülke savunmasında hayatını kaybetmiş tüm şehitlerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyor, Aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.