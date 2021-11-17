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CHP Konak’ta yeni ilçe başkanı belli oldu

CHP Konak’ta bomba etkisi yaratan ses kaydı krizinin arından ilçe başkanlığı görevinden istifa eden Çağrı Guruşçu’nun yerine ilçe yönetiminin kararıyla Akın Küçükoğullarından getirildi

CHP Konak’ta yeni ilçe başkanı belli oldu
17 Kasım 2021 Çarşamba 13:57

FATİH ÖZKILINÇ- Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu’nun yaşanan ses kaydı krizi sonrasında istifa etmesinin ardından ilçe yönetiminin kararıyla CHP Konak İlçe Başkanı, Akın Küçükoğullarından oldu. İlçe binasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Küçükoğullarından göreve seçilmesi ve yeni döneme dair açıklamalarda bulundu.

Yeni ilçe başkanı Küçükoğullarından, “Herkes bir hata yapar. Bizler Çağrı Başkan’ı o kadar çok seviyorduk ki bunu bir iş kazası olarak görün. Bir sinirle, biraz da doldurma ile ağzından kaçan kelimeler var… Biz onun devamıyız. Zaten benim üzerimde mutabakat sağlandı. Ben partiye ağabeylik yapmaya geldim, yolumuz sevgi yolu. Ancak Çağrı’yı da dışlamayalım. Herkesin sinirlendiği an oluyor. Bugün bir baba bile evladına ağzından bir şeyler kaçırabiliyor. O yüzden herkesin ikinci bir şansa ihtiyacı var. İçimiz yanıyor ama bu bir süreç… Ağzından kaçmıştır. Ben dün gece ağladım, Çağrı benim evladım gibiydi. Benim burada yapacağım sevgi ile herkesle beraber olmak. Zaten benim yönetim kurulum gerekli her şeyi yapacak, birlik ve beraberlik içindeyiz. Bir tane çatlağımız yok. Belediye başkanımızla da hepsiyle mutabık kaldık, Çağrı da beni destekledi” açıklamasında bulundu.  
Aynı şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz

“Bizim zaten kavgamız olamazdı, ailemiz bu” sözleriyle açıklamalarını sürdüren Başkan Küçükoğullarından, “Bir günden bir güne birbirimize sesimizi yükseltmedik. Bundan evvel nasıl yapıldıysa aynı şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bütün arkadaşlarımız yanımızda. Hep beraberiz, çok çalışacağız” diye konuştu.

Yönetime yeni isim

Öte yandan Küçükoğullarından’ın ilçe başkanın olmasının ardından ilçe yönetimine yedek yönetim listesinden Fisun Dursun’un getirildiği açıklandı.

Etiketler; #chp #konak #chp konak ilçe başkanı #akın küçükoğullarından
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