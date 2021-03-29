CHP'li Bakan'dan Soylu'ya polis intiharı tepkisi!

İzmir Çeşme'deki polis intiharı sonrası açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yüklendi

İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi’ndeki polis merkezinde görevli komiser yardımcısı H.Ö.Y., kendine ait bir güneş gözlüğünün polis merkezinde kaybolduğunu ileri sürdü. Polis merkezindeki güvenlik kameralarını inceleyen komiser yardımcısı, gözlüğünün 21 yıllık polis memuru İsmail Zeybek’in aldığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Soruşturma başlatıldı. İddianın odağındaki polis memuru İsmail Zeybek’in evinde arama yapıldı. Yapılan aramada, evinde bir güneş gözlüğü bulunan Zeybek, kendisine ait olan güneş gözlüğünün faturasını gösterdi ve komiser yardımcısı H.Ö.Y. de gözlüğün kendisine ait olmadığını belirtti.

21 yıllık polis memuru İsmail Zeybek, dün 28 Mart 2021 günü beylik silahını kafasına ateşleyerek intihar etti.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Bir kere de çık, gerçekten gözlerin dola dola ‘ben bana emanet edilen polisi, jandarmayı koruyamadım özür dilerim’ de. Ve hatta ‘dağda teröristle mücadele ederken vatan uğruna şehit olan değil, şehrin ortasında devletin binasında amir tahakkümüne dayanamayıp canına kıyan bu vatan evlatlarını hayattan koparanlardan hesap soramadım, soramıyorum’ de ve istifa et” diye seslendi.