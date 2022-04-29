CHP'li Bakan: Hâlâ yangınlara hazır değiliz!

Geçen yıl özellikle Ege Bölgesi'nde etkili olan yangınlar ormanlarımızın yok olmasına, milyonlarca canlının ölmesine neden olmuştu. Konu ile ilgili açıklama yapan TBMM Çevre Komisyonu CHP Sözcüsü İzmir Milletvekili Murat Bakan yangın sezonunun sadece 1 Mayıs ile 1 Kasım tarihleri arasını kapsadığını ve bunu değişmesi gerektiğini söyledi. Hala yangınlara hazır olmadığımızı belirten Bakan, "acil tedbirler hızla alınmalı" ifadelerini kullandı

TBMM Çevre Komisyonu CHP Sözcüsü İzmir Milletvekili Murat Bakan, 1 Mayıs - 1 Kasım tarihlerini kapsayan yangın sezonunun değişmesi gerektiğini söyledi, "Yangın sezonu değişmeli ve tüm yıla yayılmalı. Bakanlık'tan hızlı ve somut adımlar bekliyoruz. Her ne kadar yeni gelen Bakan, önceki Bakan'ın tarım ve hayvancılık alanlarındaki skandallarını toparlamayı öncelemiş ve kadro değişiklikleriyle uğraşmayı tercih etmiş olsa da yaz geldi ve geçen yıl yaşadığımız kabusun kat be kat fazlasını yaşama ihtimalimiz yüksek... Sayın Kirişçi, bir an önce orman yangınları konusuna yönelmeli ve gecikmiş de olsa acil tedbirler hızla alınmalı" diye konuştu.

Bakan, "Meteoroloji simülasyonları endişe verici. Bu yaz, geçen yıl yaşadığımız kabusun kat be kat fazlasını yaşayabiliriz. Neredeyse 2 aydır bağırıyoruz, Mayıs ayı geldi çattı, hala gerekli tedbirler alınmadı, hala yangınlara hazır değiliz. Her yer cayır cayır yanıp kül olduktan sonra ne anlamı kalacak bu uyarıların? Hanginiz ödeyeceksiniz bunun hesabını?" dedi. CHP'li Murat Bakan'ın konuya ilişkin değerlendirmesi şu şekilde:

Yangın sezonu değişmeli ve tüm yıla yayılmalı

"Gezegenimiz hızla ısınıyor. Ülkemizin de içinde bulunduğu Akdeniz Havzası, iklim krizinin etkilerinden en fazla etkilenecek bölgelerin başında geliyor. İklim krizinin tetiklediği kuraklık, aşırı ve ani yağışlar, mevsim geçişlerindeki değişim 1 Mayıs - 1 Kasım tarihlerini kapsayan yangın sezonunun da değişmesi gerektiği anlamına geliyor. Yangın sezonu değişmeli ve tüm yıla yayılmalı. Bakanlık'tan hızlı ve somut adımlar bekliyoruz. Her ne kadar yeni gelen Bakan, önceki Bakan'ın tarım ve hayvancılık alanlarındaki skandallarını toparlamayı öncelemiş ve kadro değişiklikleriyle uğraşmayı tercih etmiş olsa da yaz geldi ve geçen yıl yaşadığımız kabusun kat be kat fazlasını yaşama ihtimalimiz yüksek... Sayın Kirişçi, bir an önce orman yangınları konusuna yönelmeli ve gecikmiş de olsa acil tedbirler hızla alınmalı.

Hanginiz ödeyeceksiniz bunun hesabını?

Geçen yıl çok acı tecrübe ettik; orman yangınlarında uçak ve helikopterlerin etkisi kuşkusuz çok önemli. Ancak tek başına yetersiz. Yangınla müdahalede yangın işçileri ve arazözlerle yapılan müdahalenin önemi yadsınamaz. Maalesef yılın belli aylarında gündeme gelse de yangınla mücadele tüm yıl sürmesi gereken hayati bir konu. Neredeyse 2 aydır bağırıyoruz, Mayıs ayı geldi çattı, hala gerekli tedbirler alınmadı, hala yangınlara hazır değiliz. Her yer cayır cayır yanıp kül olduktan sonra ne anlamı kalacak bu uyarıların? Ne önemi kalacak zamanında almadığınız tedbirlerin? Hanginiz ödeyeceksiniz bunun hesabını?"