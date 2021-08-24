CHP'li Beko: AKP, 20 milyonu açlık ve sefalete mahkum etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Kani Beko, hükümetin memur ve memur emeklisine açıkladığı zammın hiçbir beklentiyi karşılamadığını belirterek tepki gösterdi. Beko, "Kurmaca enflasyon rakamlarıyla milleti açlığa ve sefalete sürüklemenize artık izin vermeyeceğiz" dedi

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen'le imzaladığı 2022'nin ilk yarısı için yüzde 5 artı enflasyon farkı, ikinci yarısı için yüzde 7 artı enflasyon farkı, 2023 içinse yüzde 8 artı 6 zammı içeren toplu sözleşmenin kamu emekçilerinin ve emeklilerinin yaşadığı yoksulluğu çözemeyeceğini ifade etti. Toplu sözleşmenin 6,5 milyon memur ve memur emeklisini, aileleriyle birlikte 20 milyon insanı ilgilendirdiğini belirten önceki dönem DİSK Genel Başkanı olan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, hükümetin milyonları yine açlık ve sefalete sürüklediğini vurguladı. Açlık sınırının çok daha altında bir maaşla geçinin diyen AKP hükümetinin sağlık çalışanı, öğretmen, polis başta olmak üzere memurların pandemiyle birlikte en zor şartlarda görev yaptığını hatırlamasını istedi.

3600 YOK, 600 TL SEYYANEN ZAM YOK!

Cumhur ittifakının sözleşme masasına yansıdığını ve beklentiyi karşılamayan rakamları kabul ettiklerini kaydeden Beko, "Enflasyon koşullarının en az 10-12 puan üzerinde ücret ve 600 TL seyyanen zam, 3600 ek gösterge, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi memurların kırmızı çizgileriydi. Toplu sözleşme masasına oturan Memur-Sen ve Türk Kamu-Sen birlikte Cumhur ittifakını masaya yansıttı. Ortalama yüzde 6'lardaki zam oranını kabul ettiler. 600 liralık seyyanen zam yok, 3600 ek gösterge yok, sözleşmeli memurların hakları yine gündeme bile gelmedi. Memurun siyaset ve grev hakkı bir hak olmasına rağmen hiç gündeme getirilmiyor. Çarşıya pazara çıktığında memur aldığı her ürünü en az yüzde 50 zam ile alırken maaşına yüzde 6'lık zamla neyi alabilecek? Saray yapmaya gelince sınır yok, yangına bile yok denilen uçaklar düzineyle emrinde, milyonluk lüks araçları milletin gözüne sokarak ortalıkta dolanıyorlar ama halka gelince tasarruf edin! Her tarafından çürümüşlük akan bir siyaset ve ekonomi politikası artık sürdürülebilir değil! AKP yıllardır olduğu gibi memuru yine açlığa ve sefalete mahkum etti" dedi.

MEMURLAR KÖLE DEĞİLDİR! GREV HAKKINI VERİN!

AKP iktidarında sağlık, eğitim gibi farklı mesleklerde görev yapan memurların, mesleki özerkliklerinin ortadan kaldırıldığını, işini kaybetme tehlikesi yaşayan kamu görevlilerinin düşünce özgürlüklerinin sınırlandırıldığını belirten CHP'li Beko, memurlara iş güvencesi, siyaset ve grev hakkı verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Beko, şunları dile getirdi: "Türkiye'de görev yapan eğitim ve bilim emekçileri, OECD ülkeleri arasında ekonomik, sosyal ve özlük haklar açısından son sıralarda yer almaktadır. Sağlık çalışanları ve öğretmenlik mesleğinin tarihte hiç olmadığı kadar meslek itibarının ayaklar altına alındığı bir dönemde, Türkiye'nin dört bir yanında fedakarca görev yapan bir milyonu aşkın eğitim ve bilim emekçisinin, yardımcı hizmetli, memur ve teknik personelin yaşadığı mesleki, ekonomik ve sosyal sorunlar yıllardır görmezden gelinmektedir. Bu kabul edilecek bir durum değildir. Memurlar köle değildir, düşüncelerini ve grev haklarını ortaya koymalıdır. Bunların engellenmesi insan haklarına ve hukuka aykırı bir durumdur. AKP'nin ve onun destekçisi MHP'nin antidemokratik faşizan uygulamalarına bu halkın kamu emekçileri de dur diyecektir."