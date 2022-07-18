CHP'li Beko'dan asbestli gemi tepkisi: Ölüm gemisi İzmir'e gelmeyecek

Brezilya donanmasına ait içinde 600 ton asbest barındırdığı iddia edilen uçak gemisi NAe Sao Paulo’nun, söküm için Aliağa’ya gelmesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın mayıs ayında onay verdiği ortaya çıktı

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, ‘asbest bombası’ dediği geminin ülkeye kabul edilmemesi gerektiğini geçtiğimiz yıl Haziran ayında verdiği önergeyle gündeme getirmişti. Bakanlık ise soru önergesine verdiği cevapta 'NAe São Paulo' isimli geminin notifikasyon (ön bildirim) başvurusu yapmadığını, uygunluğu görülmeyen gemilerin kubul edilmediğini, gemi söküm işlerinin tüm aşamalarının ise ülkemizde ilgili mevzuatlar çerçevesinde, Avrupa standartlarında yapıldığını anlatmıştı. Aynı Bakanlığın Aliağa’ya gelmesine Mayıs 2022’de izin verdiği gemi kamuoyunda adeta infial yarattı. Geminin bugünkü Aliağa Gemi Sökümü şartlarında sökülmesinin toplu katliam olduğunu vurgulayan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko da konuyu hem çevre hem insan sağlığı açısından konuyu yakından takip ettiğini, bölge halkının, İzmirlinin hatta tüm Türkiye halkının son derece endişeli olduğunu aktardı.

ÖLÜM GEMİSİ İZMİR’E GELMEYECEK!

İnsanların, doğanın ve tüm canlıların telafisi mümkün olmayan zararlar görmesine yol açabilecek maddeler içerdiği vurgulanan 'NAe São Paulo' isimli geminin İzmir Aliağa’da sökülecek olmasının bölgede yaşayanlar başta olmak üzere tüm ülkede endişeleri artırdığına vurgu yapan Beko, “Asbest kullanımının kansere yol açtığı bilinmektedir. Uzmanlar, insan vücudundaki etkilerinin ortalama 10 yıl sonra ortaya çıktığını, akciğerlerde zamanla nasırlaşma yaptığını, zarlarında kireçleme yaptığını, nefes alabilme kapasitesini ortadan kaldırdığını ve sonunda solunum yetmezliği ve ölüme neden olduğunu anlatıyor. Bir süre önce Kuito isimli tehlikeli atık barındıran bir geminin yine Aliağa’da yer alan tesislerde söküldüğü bilgisi de kamuoyuna yansımıştı. Sırf iktisadi kaygılarla ülkeyi, insanını ve doğasını riske atan uygulamaların hayata geçirilmesinin yaratacağı büyük ölçekli sorunlar yanında Türkiye’nin doğanın korunması yolunda etik sorumluluklarını da göz ardı eden yönü hatırda tutulmalıdır. Ülkede yaşayan insanların ve canlıların güvenliği ve sağlığı açısından oldukça riskli bir duruma yol açabileceği açık olan bu gemi söküm işleminin, ülke itibarını da tehdit eder niteliğinden ötürü şeffaf bir süreç işletilerek ele alınması sorumluluğu ilgili kamu kurumlarının üzerindedir. Bu asbest bombasının, ölüm gemisinin İzmir’e gelmesini istemiyoruz, bunun için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İŞÇİLERİN ÖLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ!

Bölgede ölümlerin artması gerçeğine de değinen Beko, “Kirletici malzemenin işlenmesinin sonucu olarak uzun zamandır işçilerin ve yaşayanların öldüğü ya da hastalandığı bölgede yaşayanların gözlemlediği bir olgudur. Bölge halkı ve bölgede çalışanlar arasında kanser olma oranlarının ortalamalardan oldukça yüksek olduğuna ve bu durumun kamuoyundan gizlenmeye çalışıldığına dair iddialar sıklıkla gündeme gelmektedir. Tüm prosedürleri uydurulsa bile işçilerin sağlığı, ölmemesi için gerçekten önlemlerin alınmasının peşini bırakmayacağız ” dedi.