CHP'li Beko: Darbe senaryolarıyla beceriksizliklerinin üstünü örtmeye çalışıyorlar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Kani Beko, tartışma yaratan bildiri ile ilgili tartışmalara ‘Sanal darbe senaryolarıyla yönetim beceriksizliğinin üzerini örtmeye çalışıyorlar’ sözleri ile yanıt verdi

104 emekli amiralin, Montrö tartışmaları ve cüppeli amirale ilişkin imzaladığı, ancak bildiriyi haber alan AKP’liler tarafından gece yarısı yayınlanan bildiri üzerine başlatılan ‘darbe’ tartışmalarının gündeme oturmasının halkın gerçek gündemini değiştirmek olduğunu belirten Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Kani Beko, konuya ilişkin tarihsel süreci de hatırlatan önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklama;

"104 emekli amiralin yayınladığı bildiriye bir kurtarıcı bulmuş gibi ‘işte can simidimiz’ diyerek sarıldı. Görünüşte bu bildiriye en sert tepkiyi vererek bildiriyi darbe girişimi olmasa da akıllarında darbe olduğu şeklinde değerlendirerek ülkenin ve halkın gerçek gündemini saptırmaya çalışıyor.

Darbe ürünü olanlar neyin darbesinden söz ediyor? İktidarın küçük ortağı, 12 Eylül faşist darbesinde sıkıyönetim mahkemelerinde ‘fikri iktidarda, bizler hapisteyiz’ itiraflarıyla darbecilere yalvarmışlardı. Erdoğan ve siyasi çizgisinin tarihsel süreçte nasıl büyüdüğünü bilmeyenler Amerikancı faşist cunta lideri Kenan Evren’in açıklamalarını bir kez daha okusunlar.

Türkiye’de darbeler birkaç kendini bilmez generalin işi değildir. Bunun uluslararası ve yerli ayağı var. 12 Eylül bir yönü ile emeğe karşı sermayenin darbesidir. İşçi hakları 12 Eylül ile birlikte yok edilme sürecine girmiştir. Kemer sıkma politikaları da denilen 24 Ocak kararları darbe ile hayata geçirilmiştir ve 12 Eylül ile birlikte Neoliberal iktisadi politikalar 40 senedir uygulanmaktadır.

Darbe korkusuna ne gerek var! Darbecilerin yapacağını Erdoğan iktidarı kusursuzca yerine getirmektedir.

15 Temmuz 2016’da meydana gelen darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016’da ilan edilen olağanüstü hal, yedi kez uzatılarak iki yıl yürürlükte kaldı. Ancak 2017’de anayasa, birçok OHAL KHK’siyle kanunlar değiştirildi ve OHAL uygulamaları günümüze kadar sürerek rejim bir sivil darbe rejimi haline geldi.

104 emekli amiralin yayınladığı bildiriye darbe demek, akıllarından darbe geçiriyorlar, rütbeleri sökülmelidir demek tirajikomiktir. Buna en sert tepkiyi gösterene bir bakın! Aynı kişinin yani MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 2004’de başta Genel Kurmay Başkanı olmak üzere 313 generale siyasi iktidarı uyarmaları için mektup yazdığı ortaya çıktı.

Tekrar söylüyorum darbe mahsulü olanlar, Kenan Evren’in deyişiyle ‘zararsız’ olanlar, darbe şakşakçılığı yapanlar, sanal darbe senaryolarıyla yönetim beceriksizliğinin üzerini örtmeye çalışıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Şu bilinmelidir ki seçimle gelen seçimle gidecektir…"