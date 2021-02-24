CHP'li Beko: Şehit yakınları için toplanan paralar nerede?

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, "Şehit yakınları ve gaziler için toplanan paralar nereye gitti; bu soruları sormak bizim hakkımız" dedi

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko; TBMM’de İzmir Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adil Ağın, Basın Sözcüsü Mesut Demir ve Hakkarililer Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Mustafa Yıldız ile bir araya geldi.

CHP Halk Partisi Genel Merkezi tarafından Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ile birlikte Hakkari ilinde görevlendirilen İzmir Milletvekili Kani Beko; dernek temsilcileri ile yaptığı görüşmede, Hakkari’nin sorunlarını ele aldıklarını ve ayrıca son dönemde tüm ülkemizi derin bir acıya boğan Gara şehitlerimizi ve süreci de değerlendirdiklerini vurguladı.

Beko görüşmede; “Öncelikle Irak’ın Kuzeyindeki Gara bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allahtan rahmet, ailelerine sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum, ülkemizin başı sağ olsun. Bu noktada AKP iktidarına ve süreci yönetenlere sormak istiyorum; daha önce benzer hadiselerde sorunun çözümünde büyük katkıları olmuş İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Vakfı ve Mazlum-Der gibi ulusal insan hakları örgütleri ile uluslararası insan hakları örgütlerinden terör örgütünün elinde tuttuğu evlatlarımıza zarar gelmemesi ve serbest bırakılmaları için en azından çağrıda bulunmak hiç mi akıllarına gelmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dostum Trump diye yıllarca övündü, keşke dostluğunu vatan evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarmak için kullansaydı. Ancak anlıyoruz ki, terör örgütünün tam 5,5 yıl elinde tuttuğu vatan evlatlarını kurtarmak için 2015 tarihinden bu yana maalesef AKP Hükümeti ve Cumhurbaşkanını bu konuya yeteri kadar zaman ayırmamışlar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak çeşitli kereler konuya dair Genel Başkanımızın da öncülüğünde çeşitli sorular sorduk. Şimdi şehitlerimizin yakınları ile birlikte tüm Türkiye bu soruların yanıtlarını beklemektedir. Bu noktada bu ve benzeri olayların tekrar yaşanmamasını dileğimizi de görüşmemizde paylaştık” dedi.

Beko ayrıca uzun bir süredir Cumhuriyet Halk Partisi olarak şehit yakınları ve gaziler için toplanan paraların nereye gittiğini sorduklarını ve “Şehitlerimizin hakkını ve hukukunu her zaman savunduk. Şehitler hepimizin ortak acılarıdır. 15 Temmuz sonra kampanyalar düzenlendi, dernekler kuruldu. Paralar toplandı ama bu paralar hak sahiplerine bir türlü ulaşmadı. Şehit yakınları ve gaziler için toplanan paralar nereye gitti; bu soruları sormak bizim hakkımız. Elbette ateş düştüğü yeri yakarmış, Allah ülkemize bir daha böyle bir acı yaşatmasın, ancak bu ailelerin ve yakınlarının haklarını da kimse gasp etmeye çalışmasın. İktidara geldiğimizde mutlaka bugüne kadar şehit olan aileler için toplanan paraları hak sahiplerine vereceğiz” değerlendirmelerinde bulundu.

Yapılan değerlendirmelerin ardından; CHP İzmir Milletvekili Kani Beko; İzmir Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticileri ve Hakkarililer Federasyonu İzmir İl Temsilcisi ile birlikte CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu da makamında ziyaret etti.