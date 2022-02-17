CHP'li Beko: Türkiye'de 10 milyonu aşkın işsiz var!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı işsizlik rakamlarına CHP'den tepki geldi. CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, “Enflasyon rakamlarında olduğu gibi işsizlik rakamlarında da TÜİK gerçekleri açıklamıyor” ifadelerini kullandı. Beko, Türkiye'de 10 milyondan fazla işsiz olduğunu söyledi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun inandırıcılığını bir kez daha yitirdiğini vurgulayan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Kani Beko, şu açıklamayı yaptı: TÜİK başkanının neden görevden alındığını böylece bir kez daha anlamış olduk. Yakın dönemde Türkiye ekonomi yönetiminde çok önemli konumdaki isimler tek tek koltuklarından oldular. TÜİK başkanı da bunlardan birisiydi. Bildiğiniz üzere, son dönemde gerçek enflasyonla TÜİK rakamları arasında da çok büyük fark vardı. TÜİK'in inandırıcılığı zaten kalmamıştı. Şimdi de işsizlik rakamlarının düştüğü bilgisini verdiler.”

“YENİ İSİMLER GELİYOR, OYUN DEVAM EDİYOR”

“Bizim sokaklarda, yurttaşlardan ve bağımsız haber kanallarından aldığımız bilgiler ise bu durumun tam aksini söylemekte” diyen Beko, “Ülkemizde 10 milyonu aşkın işsizimiz var. Bu rakam ne yazık ki 95 ülkenin nüfusundan fazladır. Kadın ve genç işsizliği ülke tarihinin en yüksek seviyelerindedir. Her üç gençten birisi işsiz ne yazık ki. Üniversite mezunu gençler işsiz, umutsuz. Yapılan bu son açıklamadan anlıyoruz ki, yeni TÜİK başkanı ile birlikte şimdiki hesapları da işsizlik verileri ile oynamak ve rakamları az göstermeye çalışmaktır. Ama bilmelidirler ki bu halkın, bu kurumlara da, bu iktidara da güveni kalmamıştır. Gerçekler apaçık ortadadır” ifadelerini kullandı.