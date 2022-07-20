CHP'li Özel'den İzmir'de üç ilçe tepkisi: Fitil fitil burnunuzdan getireceğiz!

CHP TBMM Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP’li belediye başkanlarının görevden alındığı İzmir üç ilçesinde ilişkin “Kimse endişe etmesin. Yerel seçimlerde fitil fitil burnunuzdan getireceğiz. Bu ilçelerdeki rekor artışı göreceksiniz” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) TBMM Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, İzmir temasları kapsamında partisinin İzmir İl Başkanlığı Binasında basın mensuplarıyla bir araya gelerek Türkiye ve İzmir gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığınca Menderes Belediyesine yönelik yapılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Halk Partili(CHP) Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın İçişleri Bakanlığı tarafından belirsiz süreyle görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, Kayalar’ın bir an önce göreve iade edilmesi gerektiğini söyledi.

“Hazımsızlıkla görevden uzaklaştırıldı”

Mustafa Kayalar’ın kendisine yönelik bir takım iftiralar sonucu hakim karşısına çıktığını belirten Özel, “Mustafa Kayalar hakim karşısında bir gün boyunca sorgulandı. Hakim kendisini tutuklayabilirdi tutuklamadı. Kendisinin görevden alınmasını talep edebilirdi böyle bir şey yapmadı. Görevine devam etmesi ve ilçesine hizmet etmesi için gözaltı halini ortadan kaldırarak belediyedeki koltuğuna yolladı. Çünkü onu oraya Menderesliler oturtmuştu. Ama alamadıkları her belediye özellikle kaybettikleri belediyelerdeki hazımsızlıklarıyla Süleyman Soylu devreye girdi ve kendisini görevden uzaklaştırdı. Tabii ki Menderes Belediye Meclisi’mizin tam oyla fire vermeksizin Sayın Kayalar’ın yerine belediye başkan vekilimizi seçmiş olması memnuniyetimizi getirmemiz gereken bir husus. Ama kendisinin bir an önce göreve iade edilmesi Menderes halkının vermiş olduğu kararın gereğidir” dedi.

“Kimse endişe etmesin”

CHP’nin önümüzdeki yerel seçimlerde CHP’li belediye başkanlarının görevden alındığı Menderes, Menemen ve Urla’da daha güçlü geleceğini kaydeden Özel, “Kimse endişe etmesin. Unutmadık unutturmayacağız. Seçimler gelsin de bakın nasıl bir kampanya yapacağız. İnsanların yüzlerine bakamayacak olduklarını defalarca yüzlerine vuracağız. Mustafa Kayalar’ın hakkını da Menderes’in, Urla’nın ve Menemen’in hakkını da soracağız. Yaptıklarınızı yerel seçimlerde fitil fitil burnunuzdan getireceğiz. Bu ilçelerdeki rekor artışı göreceksiniz. Bu haksızlığın hesabını sandıkta aynı İstanbul’da sorulduğu gibi sorulacağına buradan söz veriyorum” dedi.

Büyük hayal kırıklığı, büyük talihsizlik

Özel, Danıştay 10’uncu Dairesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bir tek imza ile çıktığı İstanbul Sözleşmesi’nden çıkma işleminin iptali için açtıkları davanın kararının açıklandığını belirterek konuyla ilgili şunları söyledi: “Bu davayı partimiz adına ben açmıştım. Bizimle birlikte çok sayıda kadın örgütü, barolar ve STK’lar da dava açmıştı. Dava hep birlikte 3 blok dava halinde görüldü. Verilen karar 2’ye karşı 3 oyla hukuka uygun olduğu yönünde bir karar verdi Danıştay 10’uncu Dairesi. Burada en can sıkıcı olan hususlardan bir tanesi zaten heyetin yapısını da eleştirip İstanbul Sözleşmesi’ne niye ihtiyaç var diye konuşurken demiştik ki toplumun yarısı kadın ama heyette bir tek kadın var ve kadınlar için bu kadar önemli olan bu sözleşmede 4 erkek karar verecek demiştik. Burada erkeklerin oyları 2’ye 2 olarak şekillendi. Erkek 2 hakim kabul, 2 erkek hakim ret oyu verip bir kadın hakim sonucu belirleyecekken üzülerek ifade ediyorum ki o oy İstanbul Sözleşmesi’nin iptaline onay verme yönünde çıktı. Bu büyük hayal kırıklığını büyük talihsizliği İzmir’de kayda geçirmek isteriz.”

Hakimler vicdanlarına göre karar veremiyor

Mücadeleye devam edeceklerini ve avukatlarının hızla temyiz dilekçesini hazırladığını ve önümüzdeki günlerde Danıştay’a başvuracaklarının altını çizen Özel, “Danıştay İdari Davalar Genel Kurulu’nda son karar verilecek. Orada tüm dairelerden gelen temsilcilerle oluşacak heyet bu konuyu bir kez daha görüşecek. Biz yine kadın örgütleri, STK’lar ve meslek kuruluşları ile dayanışma halinde orada olacağız, mücadelemizi sürdüreceğiz. Danıştay’ın aslında usulde paralelliğe vurgu yapan birçok kararı varken ve Danıştay Savcısı da bu konuda çok açık görüş bildirmiş bizim yanımızda yer almışken maalesef ülkedeki yargı üzerindeki baskılar istemedikleri kararları verenledir ilk kararname ile sürmeler, hırsını alamadıklarını FETÖ’cülük ile suçlamalar hakimlerin vicdanlarına göre karar vermesinin önünde en büyük engeldir” ifadelerini kullandı.

“Tek adamın imzası ile çıktılar”

İzmir’de AK Partinin etkili isimlerinden duyduğu hiç mi iyi bir şey yapmıyoruz eleştirisine de cevap veren Özel, “Elimde bir nazar boncuğu olsa bunu bir vesileyle AK Parti’ye takacaksın deseler İstanbul Sözleşmesi için takardık. İstanbul Sözleşmesi adını da İstanbul’dan alan hem coğrafi ev sahibi olduğumuz hem ilk imzacısı olduğumuz hem de meclisinden tam mutabakat ile geçmiş gurur vesilesi İstanbul Sözleşmesi’ni yıllar önce girdikleri bu sözleşmeden bütün milletvekillerinin onay verdiği sözleşmeden tek adamın imzası ile çıktılar ve o nazar boncuğunu da hak etmediklerini gösterdiler” dedi.