CHP'li Sertel: AKP kongresine yüzlerce otobüsle insan taşındı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir İl Kongresi’nde virüs tedbirlerine aldırış etmeden salonu hınca hınç dolduran AKP iktidarını eleştirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Bir yandan esnafa her türlü zulmü yapacaksınız, lokantaları, kahvehaneleri, bütün işletmeleri kapatacaksınız, öte yandan hiçbir şeye aldırış etmeden ‘büyük bir kongre yaptım’ diyerek gösteriş yapacaksınız. AKP’yi kınıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı’nın katılımıyla İzmir’de gerçekleştirilen kongreye Ege Bölgesi’nin her tarafından insan taşındığını belirten CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, kongrede bulaşan virüsün tüm Ege Bölgesi’ne yayıldığını söyledi.

EGE BÖLGESİ’Nİ TEHLİKEYE ATTILAR

Sertel, şöyle devam etti:

“AKP İzmir İl Kongresi Cumhurbaşkanı’nın katılımıyla yapıldı. Ancak virüsü daha yaygın hale getirmek için yapılmış bir kongre gibiydi. Halkapınar’daki spor salonuna girişte basın mensuplarına HES kodu soruldu ancak vatandaş girişinde bırakın HES kodunu maske kontrolü dahi yapılmadı. Ege Bölgesi’nden, İzmir’in köylerinden yüzlerce otobüs, yüzlerce minibüs binlerce insanı taşıdı. Orada bulaşan virüs de bütün Ege Bölgesi’ne yayıldı ne yazıkki. İzmir’i ve Ege Bölgesi’ni bir kez daha virüs tehlikesine attılar. Sağlık Bakanı’na sesleniyorum. Ciddi olun. Aldığınız tedbirler tedbir değil. Yaptığınız iş iş değil. Neyse ki kongreleriniz bitiyor ama bundan sonraki süreçte bakalım hangi mitinglerle hangi toplantılarla virüsün yayılmasını sağlayacaksınız.”

HESABI SANDIKTA

Tek adam yönetiminin Türkiye’yi ne hale getirdiğinin toplumun bütün kesimleri tarafından sorgulanması gerektiğini ifade eden Sertel, “Orada virüse aldırış etmeden binlerce insanı bir araya getiren tek adam yönetiminin Türkiye’yi ne hale getirdiğini vatandaşın sorgulamasını istiyorum. Esnafa yaptığınız zulmün hesabını esnafımız ilk seçimde sandıkta soracaktır. İlk seçimde; esnafın, köylünün, emeklinin, işçinin, 65 yaş üstü vatandaşların, gençlerin oylarıyla sandıkta yok olup gideceksiniz. Türkiye işte o zaman kurtulacak” diye konuştu.