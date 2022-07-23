CHP'li Sertel: Lozan Barış Antlaşması'nın hiçbir gizli maddesi yok!

Lozan Barış Antlaşması'nın 99'ncu yılı nedeniyle açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, "Lozan Barış Antlaşması'nın hiçbir gizli maddesi yok" ifadelerini kullandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, Lozan Barış Antlaşması'nın 99'ncu yılı nedeniyle açıklama yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından "Lozan'ın gizli maddeleri olduğuna ilişkin yalan ve tevatür" ürettiğini dile getiren Sertel, "Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından Lozan Barış Antlaşması'nın gizli maddeleri olduğu, bu nedenle madenlerimizin çıkarılamadığı, bulunan petrolün işleme sokulamadığı konusunda yalan ve tevatür üretiliyor. Lozan Barış Antlaşması'nın hiçbir gizli maddesi yok. Lozan Barış Antlaşması Türkiye Cumhuriyeti'nin onur, şerefi ve haysiyeti olarak tarihe geçmiştir" dedi.

SORU ÖNERGESİ VERDİ

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in Lozan Barış Antlaşması ile ilgili açıklamasını hatırlatan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, şunları söyledi:

"Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yani AKP'li belediye başkanı bundan 15 sene önce Afyonkarahisar'da petrol bulunduğunu, petrolün Lozan anlaşması gereğince kullanılamadığını, üzerinin betonla kapatıldığını söylemişti. Biz de bunun üzerine soru önergesi verdik, 'Lozan'la ilgili gizli maddeler var mı? Varsa bunları açıklayın ve toplum da bundan bilgi sahibi olsun' dedik. Bize Lozan'ın gizli maddelerinin olmadığı, bu bilgilerin doğru olmadığı şeklinde yanıt verildi. Boğazlarımızın korunması, savaş gemilerinin oradan geçmemesi Lozan Barış Antlaşması sayesindedir. Bu anlaşmayı bozmak için tünel kazmak isteyenler, kanal kazmak isteyenler bu anlaşmanın Türkiye'ye sağladığı menfaatleri korumak yerine, işgalci emperyalist güçlerin emirleri doğrultusunda hareket ediyorlar. Lozan Barış Antlaşması'nın hiçbir gizli yanı yoktur, bu anlaşma Türkiye Cumhuriyeti'nin çok önemli anlaşmalarından biridir."