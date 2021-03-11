CHP'li Sındır: 100 bin esnaf kepenk kapattı

Bergama’da esnafı ziyaret eden ve sıkıntılarını dinleyen CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, yönetilemeyen pandemi, yüksek kur, ağır vergiler, zamlar, artan girdiler ve aylarca kapalı kalan işyerleri nedeniyle esnafın borç batağına sürüklendiğini, her beş esnaftan dördünün ise borcunu ödeyemediğini söyledi

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Bergama'yı ziyaret ederek esnafla görüştü.

Esnafın ekonomik ve sosyal hayatın olmazsa olmazı olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Sındır, “salgın nedeniyle beli bükülen esnafımızın ve sanatkârlarımızın KOBİ’lerimizin düşük faizli krediye ve borç ertelemeye değil acilen hibe desteğine ihtiyacı var. Ziyaretlerine gittiğimiz esnaflarımız biriken borçlardan, artan girdilerden, ağır vergilerden ve salgında aldıkları derin yaralardan yakınıyor. Maalesef 2020 yılında Türkiye’de 100 bin esnafımız iflas etti ve kepenk kapattı. Düşük faizli krediye 10 esnaftan sadece 3’ü erişebildi. Krediden yararlanan her beş esnaftan dördü borcunu ödeyemedi. Esnafın olmadığı bir kentin yaşayabilmesi söz konusu değil. Esnaf ekonomik hayatın ve sosyal yaşamın olmazsa olmazıdır. Esnafın sesine kulak verin çünkü esnaf hayatta kalma mücadelesi veriyor. Esnafın sorunlarını, dertlerini muhakkak dinleyin. Böyle giderse kapısını çalacağınız bir esnaf olmayacak” dedi.

“MİLLETİN PARASINI GEÇMEDİĞİMİZ YOLLARA VERMEKTEN VAZGEÇİN”

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin 122 bin 219 esnaf üzerinde yaptığı çalışmayı aktararak sözlerine devam eden Sındır, “2020 yılında İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından yapılan çalışmaya göre; 122 bin 219 esnafı olan İzmir’de esnafın yüzde 83'ünün iş hacmi daralmış, yüzde 26'sı çalışan sayısını azaltmış ve esnafımızın yüzde 71'i kiracı konumunda. Esnaf kırmızı alarm veriyor, Cumhurbaşkanı, sitem eden esnafa keyif çayı dağıtıyor. Sağlığın her şeyden önde geldiği bilinciyle; pandemiye karşı esnafımız, taşın altına elini koydu. İktidar istedi, esnaf ‘açabilirsiniz’ deyinceye kadar ekmek teknesini kapattı ya da kısıtlı bir şekilde çalıştı. Şimdi sıra hükümette, esnafımızın ayakta kalabilmesi için hibe desteği yapın. Milletin parasını geçmediğimiz yollara, köprülere, uçamadığımız havaalanlarına, gitmediğimiz hastanelere vermekten de artık vazgeçin” dedi.



“ESNAFIMIZ SİZE EN GÜZEL CEVABI İLK SANDIKTA VERECEK”

Kemal Kılıçdaroğlu’nun esnaf için açıkladığı 17 maddelik çözüm önerisini hatırlatarak sözlerini sonlandıran Sındır, “iktidar olarak ne esnafın ayağına gidiyorsunuz ne de esnafla görüşüp derdini, sıkıntısını birinci ağızdan dinliyorsunuz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun esnaflarımız için ortaya koyduğu 17 maddelik çözüm önerisini ivedilikle hayata geçirin ki esnafımız rahat bir nefes alsın. Unutmayın; Küçük ve orta ölçekli işletmeler, büyüme ve istihdamın arttırılmasında ekonomilerde büyük önem taşıyor. Eğer esnafımıza destek olunmazsa, haklı talepleri yerine getirilmezse, girdi maliyetleri aşağıya çekilmezse işsizliğin azaltılmasında etkili bir rol teşkil eden esnaflarımız da işsizler ordusuna katılacak ve işsizler ordusunu katbekat büyütecektir. Yönetilemeyen pandemi, yüksek kur, ağır vergiler, zamlar, artan girdiler ve aylarca kapalı kalan işyerleri nedeniyle borç batağına sürüklenen, kaderine terk ettiğiniz esnafımız size en güzel cevabı ilk sandıkta verecek” dedi.