CHP'li vekil açıkladı: Her 100 aileden 17'si icralık

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, vatandaşların ekonomik zorluklar nedeniyle borçla yaşamaya çalıştıklarını söyleyerek, “Özellikle düşük gelir grubunda olan vatandaşlar, gelir ve gider dengesini sağlayamadıkları için borçla yaşamaya çalışıyor. Ödenemeyen bu borçlar nedeniyle ülkemizde her 100 aileden 17’si icralık.“ diye konuştu

Vatandaşların sadece bankalara olan kredi kartı ve tüketici kredisi borçlarının 1 trilyon 33 milyar liraya ulaştığını söyleyen Başevirgen, “Bireylerin bankalara ve finansman şirketlerine olan konut, taşıt, ihtiyaç ve kredi kartı borcu takiptekiler de dahil bir haftada 4,7 milyar lira daha artarak 1 trilyon 34 milyar liraya yükseldi. Bu borcun 812,2 milyar lirası bireysel kredilerden, 221 milyar lirası da kredi kartlarından kaynaklanıyor. Son hafta tüketici kredilerinde 2 milyar, kredi kartı borçlarında ise 2,7 milyar liralık artış yaşandı. Cebinde parası olmayan vatandaş mecburen yüksek faizli kredi kartlarını ve varsa kredili mevduat hesaplarını kullanmak zorunda kalıyor. Günü kurtarayım derken de yüksek bir faiz yükü altına daha giriyor.” dedi.

“Her 100 Aileden 17’si İcralık”

CHP’li Başevirgen, “Bankalar tarafından son beş yılda kara listede olduğu için takibe alınan ve 2021 yılı sonu itibariyle borcu devam edenlerin sayısı geçen yıl 650 bin 504 kişi artarak 4 milyon 121 bin 998 kişiye ulaştı. Türkiye’de yaklaşık 24 milyon aile bulunduğu dikkate alındığında her 100 aileden yaklaşık 17'sinin icralık olduğu söylenebilir.” şeklinde konuştu.

“4 Milyon 122 Bin Vatandaş Bankalara Borcunu Ödeyemiyor”

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, 2021 verilerini de hatırlatarak, “Geçen yıl 1 milyon 354 bin kişi tüketici kredisi, 732 bin kişi de kredi kartı borcunu süresinde ödeyemediği için icra takibine alınmıştı. Bankalar tarafından son beş yılda takibe alınan ve 2021 yılı sonu itibariyle borcu devam edenlerin sayısı geçen yıl 650 bin 504 kişi artarak 4 milyon 121 bin 998 kişi oldu. Birden fazla bankaya hem kredi kartı hem de tüketici kredisi borcunu ödeyemediği için takibe alınanlar tek kişi sayıldığında ise 2021 yılında toplam 1 milyon 704 bin 412 vatandaş bankalar tarafından icraya verildi.” ifadelerini kullandı.

“Açlık Sınırı Asgari Ücretin 300 TL Üzerine Çıktı, Vatandaş Borcunu Nasıl Ödesin?”

Türk-İş verilerine göre, 2022 Şubat ayında açlık sınırının, asgari ücretin 300 TL üzerine çıkarak 4 bin 552 TL'ye yükseldiğini söyleyen Bekir Başevirgen, “Şubatta yoksulluk sınırı 15 bin lirayı aştı. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (Türk-İş) 2022 Şubat ayına ilişkin açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırı verileri, açlık sınırının yılın daha ikinci ayında asgari ücreti geçtiğini ortaya koydu. Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı Şubatta 4 bin 552,56 TL'ye yükseldi. Dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcamasının yanı sıra kira, faturalar, ulaşım, eğitim gibi tüm aylık harcamalarını kapsayan yoksulluk sınırı ise Şubatta 15 bin 139 TL’ye çıktı. Türk-İş, mutfak enflasyonundaki artışın aylık yüzde 7,12, son 12 ayda ise yüzde 66,38 olduğunu açıkladı. Bu tabloda karını doyurup evini geçindiremez halde olan vatandaşın, bankalara olan borçlarını ödeyebilmeleri de imkansız. Korkarım ki önümüzdeki günlerde borcundan dolayı kara listeye alınan ve evine haciz gönderilen vatandaşlarımızın sayısında büyük bir artış yaşanacak. İcralar yoluyla vatandaşın elinde ne var ne yoksa alınacak.” diye konuştu.