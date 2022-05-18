CHP'li vekil açıkladı: Kömüre yüzde 45 zam geldi

Kış aylarının bitmesine rağmen kömüre yapılan zamları eleştiren CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakrılıoğlu zamlar devam ederse kış geldiğinde kömür parasının çok cep yakacağını söyledi

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) , geçtiğimiz günlerde kömüre %45 gibi oldukça fahiş bir oranda zam uyguladı.

Bu zamla birlikte kömüre 2022 yılı başından bu yana %83, son bir yılda ise %300’den fazla zam gelmiş oldu.

Uygulanan zam sonucunda, ısınma amaçlı kullandığımız fındık kömürün tonu devlet tarafından 2004,00-TL’ye satılıyor.

Kış aylarına girmeden Ekim ayında kömürün ocak çıkış fiyatı 1.000 liraydı.

Geçen yıl Mayıs ayında kömürün tonu 640 liraydı. Bayi satışı 700-720 lira arasındaydı.

Bayiler bugün parça kömürü 2.800, fındık kömürü 3.000 liradan satıyor.

Yaşanan kömür sıkıntısı yüzünden kış ortasında piyasada fiyatlar 3.500 liraya kadar çıktığını hatırlatan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ithal kömür fiyatı ve tedarikinde yaşanan sorunlar yüzünden yerli kömüre olan talep artmış durumda olduğunu ve başta kamu işletmeleri olmak üzere özel sektörün de kömüre peş peşe zam yaptıklarını belirti.

Soma’da üretim yapan bazı özel ocaklarda kömür fiyatı 3.245 liraya çıkmış durumda.

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Bakırlıoğlu yaptığı açıklamada; kömür fiyatlarının kış aylarına kadar daha da aratacağı endişesi herkesi kara kara düşündürmektedir.

Birçok alanda kullanılan kömür vatandaşın ısınmada kullandığı temel bir ihtiyaç maddesi.

Devletin görevi, vatandaşlarının temel ihtiyaçlarını en doğru ve ucuz şekilde temin etmesidir. Isınma ihtiyacı ticari faaliyet değil kamu hizmetidir.

Havalar ısındı bu gün belki kömüre ihtiyaç yok fakat kış geldiğinde bu zamlar herkesin cebini yakacak maalesef.

Isınmada kömür kullanan kesim genellikle doğalgazı ulaşamadığı kırsal kesimlerde yaşayanlar ve yoksul yurttaşlar. Yani zorunlu olarak kömür kullanmak zorunda kalanlar.

Kış geldiğinde bir ton kömür almaya bir aylık emekli maaşı yetmeyecek.

Kömür zamları sanayicileri de olumsuz etkilemektedir. Üretim maliyetlerini arttırdığı için artan maliyetler zam olarak karşımıza çıkmaktadır. Üretim maliyetindeki artış tüketici enflasyonunu artıran en önemli etkendir.

Böyle giderse zamlar yüzünden kömür fiyatı çok cep yakacak, ancak vatandaş yine ısınamayacak ifadelerine yer verdi.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu kömür zamları derhal geri alınması gerektiğini sözlerine ekledi.