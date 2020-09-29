CHP'li vekilden İduğ'a övgü

İzmir Milletvekili ve CHP Parti Meclisi Üyesi Ednan Arslan Bornova Belediyesi'ni ziyaret etti. Göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirdiği projeler hakkında sunum yapan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ise Arslan’dan büyük övgü aldı

Bornova Belediyesi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan İzmir Milletvekili Ednan Arslan "Bornova'da vatandaşa hizmet odaklı ve profesyonel iş yaşamının gereklerini ve mantığı ön planda tutan hizmetler yürütüldüğünü gördük. Her desteğe hazırız, yolunuz açık olsun" dedi.

İzmir Milletvekili ve CHP Parti Meclisi Üyesi Ednan Arslan Bornova Belediyesi'ni ziyaret etti. Göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirdiği projeler hakkında sunum yapan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ise Arslan’dan büyük övgü aldı.

Yolunuz açık olsun

Sunumun ardından değerlendirmelerde bulunan Arslan, Başkan İduğ’un halka hizmet için büyük çaba sarf ettiğini ifade etti. Belediyecilik hizmetlerinin iş birliği ve uyumlu çalışma prensibine dayandığını hatırlatan İduğ’a çalışmalarında destek vermeye hazır olduğunun altını çizdi. Arslan şunları kaydetti:

Bornova Belediyesi’nde iyi bir ekip kurulmuş. Dayanışma halinde çalışan, birbiriyle barışık, vatandaşa hizmet etmeye gönüllü, profesyonel yaşamın gereklerini uygulayan ve mantığı ön plana alan bir anlayış gördüm ben. Yolunuz açık olsun. Desteğe her zaman hazırız.”

Türkiye'yi izliyorsunuz

Ziyareti için Arslan’a teşekkür eden Başkan İduğ ise Bornova Belediyesi’ni sosyal belediyecilik açısından marka kent haline getirmek üzere çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini ifade etti. Milletvekillerinin Ankara’dan Türkiye’ye baktığının altını çizen Başkan İduğ, “Ülkemizdeki öne çıkan projeleri bize aktarırsanız, Bornova’mıza uygun olanları hayata geçirmek isteriz. Bornova halkı her şeyin en iyisini hak ediyor ve bu doğrultuda ihtiyaç duyulan tüm projeleri olanaklar ölçüsünde hayata geçirmeye hazırız” diye konuştu. n Nigar Nak