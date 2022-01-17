CHP'li Yücel: Depremzedelerin konutları hâlâ teslim edilmedi

İzmir depreminde hasar alan evler için İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde verilen emsal artışı kararının TMMOB’a tarafından yargıya taşınmasını değerlendiren CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, bir hukukçu olarak meclis karalarının iptal edileceğini düşünmediğini belirterek alınan kararlarda kamuoyu yararı olduğu söyledi. Yücel, Erdoğan geldiğinde yapılan törende teslim edildi denilen konutların ise daha depremzedelere teslim edilmediğini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmirli depremzedelerin yaşadığı sıkıntılar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. CHP İzmir İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısına İl Başkanı Yücel’in yanı sıra CHP’li İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve il yöneticileri katıldı.

Hiçbir siyasi menfaat hesabı yapmadık

CHP’nin depremzedelerin yaşadığı mağduriyete siyaset üstü baktığını belirten İl Başkanı Yücel, “30 Ekim 2020 tarihinde yaşadığımız yıkıcı depremin üzerinden 444 gün yani yaklaşık 15 ay geçti. Bu süre zarfında Cumhuriyet Halk Partisi olarak önceliğimiz; depremzedelerin bir an önce yaralarının sarılması ve sıcak yuvalarına kavuşması olduğundan, konuya her zaman siyaset üstü baktık. İzmir Büyükşehir Belediyemiz depremin hemen ardından tüm imkânlarını seferber ederek başlattığı çalışmalarını, 15 ay boyunca hız kesmeden sürdürdü. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in öncülüğünde başlatılan, İzmir içinden ve dışından tüm CHP’li belediyelerin destek verdiği yardım seferberliğiyle depremzedelerin yaralarını, hiçbir siyasi menfaat hesabı yapmadan sarmaya çalıştık. İzmir Büyükşehir Belediyemiz, başlattığı “Bir Kira Bir Yuva” kampanyasıyla Türkiye genelinde bir dayanışma ağı oluşturarak yardımsever vatandaşlarımızın desteğiyle depremzedelerimiz için 42 milyon 649 bin lira kira yardımı toplayarak deprem mağdurlarına aktardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi kendi bütçesinden de 5 bin 216 depremzedeye 35 milyon 126 bin 900 lira kira desteğinde bulundu. Kira desteğinin ötesinde, kentte oluşan barınma krizini en iyi şekilde yöneterek, Uzundere konutlarını ve 5 yıldızlı bir otelin 380 odasını depremzedelerimize tahsis etti. Depremden zarar gören insanlarımıza çok yönlü desteğini hala sürdürmeye devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, yardımda bulunmak isteyen birçok kurum ve vatandaşı bir araya getirerek mobilya, beyaz eşya, gıda ve kıyafet gibi bağışların ulaştırılmasını sağladı. Yapılan tüm bu desteklerin yanı sıra depremin ana merkezi Bayraklı’yı yeniden inşa etmek ve İzmir’i geleceğe hazırlamak için teknik çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyemiz ve İzmir Büyükşehir Belediyemiz depremde hasar gören binalar için parsel bazında yüzde 20, ada bazında yüzde 30 emsal artışı kararı aldı” dedi.

Deprem konutları teslim edilmedi

Deprem konutlarının teslimine ilişkin de eleştirilerde bulunan Yücel, konuşmasında deprem konutlarının teslim tarihinin sürekli değişmesine de değinerek “Tayyip Erdoğan’ın İzmir’e geldiği 26 Kasım’da teslim edildiği iddia edilen deprem konutları hala bitmedi, hala teslim edilmedi. Bir Cumhurbaşkanı düşünün ki, deprem konutları teslim töreni düzenliyor, bu törene bakanları, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri katılıyor. Sahneye 8 depremzede davet edilerek kendilerine anahtar teslim ediliyor. Tüm bunlar İzmir kamuoyunun önünde adeta bir tiyatro gibi sergileniyor. Cumhurbaşkanı şovunu yapıyor ve gidiyor. Her zaman olduğu gibi, bu tören de sadece şovdan ibaret kalıyor. Bayraklı bölgesinde 7 proje alanı içinde depremde yıkılan ya da Bakanlık tarafından yıkılan 64 bina ve 1819 bağımsız bölüm bulunuyor. Bunların 1566’sı konuttu ve bu konutlardan 760 tanesinin kurası dahi hala çekilmedi. Çekilen kuraların birçoğu, yaşanan hak kayıpları ve bir kısım hak sahibinin dışarıda kalması nedeniyle iptal edildi. Sadece birinci proje alanında bile 24 hak sahibi dışarıda bırakıldı. Bakanlığa tapusunu devreden, bedelinin ne olacağını bilmeden boş senede imza atan depremzedelerimize Bakanlık yetkilileri hiç utanmadan, sıkılmadan, ‘Bayraklı’nın merkezindeki evinin yerine sana rezerv alandan ev veriyoruz, sen hakkını alıyorsun, o yüzden kuranın dışında kaldın’ diyor” diye konuştu.

Depremzedelerin sorunları bitmeyecek

Türkiye’nin yönetilemediğini belirten Yücel, “Bugüne kadar teslim etmedikleri evlerin tamamını yarın teslim etseler. Bunca zaman sözle, vaadle, çakma teslim törenleriyle oyaladıkları depremzedeler yarın evlerine girsinler. Yine de İzmirli depremzedelerin sorunları bitmiyor. Bu proje alanında evleri olmayan, depremde evleri, hasar derecesine bakılmaksızın ve kendilerine sorulmadan yıkılan depremzedelerin mağduriyetleri yine devam edecek. İnsanlara, 20 yıl vadeli, faizsiz kredi sözü verip, bugüne kadar üç maymunu oynayanların, İnsanların evini hasar derecesine bakmadan yıkıp, ‘Git müteahhitle anlaş’ diyenlerin mağdur ettiği tüm depremzedelerimizin sorunları maalesef ki bitmeyecek” şeklinde konuştu.

Anayasal hak

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu(İKK)’nun 30 Ekim depremi sonrası depremzedelerin mağduriyetlerinin giderilmesi adına Bayraklı Belediye Meclisi’nde alınan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde de revize edilerek kabul edilen emsal artışını yargıya taşımasının ilişkin ise Yücel, "Yargı ve dava hakkı anayasal haktır. TMMOB korumun yasaların temsil ettikleri akademik meslek gruplarının sorumluluğu ilke hareket ederek yargı yoluna başvurmuş olabilir bunu depremzedelerin mağduriyetini arttırmak için yapıldığını düşünmüyorum. Türkiye Cumhuriyet Devleti bir hukuk devletidir ve herkese dava açabilir. Dava hakkını kullanmasının altında başka bir şey aranmaması gerekir. Hak arama hürriyeti anayasamız tarafından herkese verilmiştir. Meclis kararları açıktır. Depremzedelerin güvenli konutlarda yaşama taleplerine yöneliktir. Bir hukukçu olarak meclis kararlarının iptal edileceğini düşünmüyorum. Alınan meclis kararlarında kamuoyu yararı vardır" dedi.