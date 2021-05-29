CHP'li Yücel: Pazar arabaları dolmuyor ama yandaşların cebi doluyor

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı, koronavirüs sebebiyle alınan tedbirlerin ve kapanma dönemlerinin mağduru haline gelen esnaf kesimiyle buluşmaya ve farklı ilçelerdeki programlarla vatandaşların şikayetlerini dinlemeye devam ediyor

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Menemen ve Aliağa programlarında semt pazarları ziyaretleri gerçekleştirirken, ilçe örgütleri ile de bir araya geldi ve gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi. Aliağa ilçede gerçekleştirilen ziyaretlere, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ’da eşlik etti.

Esnafın salgın süresince en dikkatli ve kurallara en çok uyan kesim olmasına rağmen, AKP iktidarı tarafından adeta cezalandırıldığını ifade eden CHP İzmir il başkanı, Menemen ve Aliağa’da ilçe örgütleri ile buluşmalarında, örgüte ve gündeme ilişkin önemli mesajlarda verirken, şunları söyledi;

SUNİ GÜNDEM PEŞİNDE KOŞMAYACAĞIZ

Türkiye AKP iktidarının raydan çıkmış, yasa kural tanımaz, kirli ilişkilerle lekelenmiş ve milletin halini umursamayan yönetimi sebebiyle her gün yeni bir kriz ve skandalla savrulur halde. Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri olarak halkımızın bizden beklentisinin ve CHP’ye bağladığı umudun farkındayız. Menemen ve Aliağa ilçelerimizde yaptığımız temaslarda ve vatandaş buluşmalarında da bunu net bir şekilde gördük. Sokaklarda, çarşı pazarda da sıklıkla duyuyoruz ki, halkın AKP’den tek bir beklentisi kalmış. O beklenti, artık millete daha fazla zulüm etmeden, devlete ve ülkeye daha fazla zarar vermeden, hazineyi daha fazla talan etmeden bırakıp gitmeleridir. Ülkenin bu girdaptan, saplandığı yoksulluk, kriz ve kirli ilişkiler batağından kurtulmasının tek çaresi erken seçimdir, sandığa gitmektir. Bu talep halkın, sokakların ve ülkenin uçuruma sürüklendiğini gören vatandaşın talebidir. Vatandaşın bu talebini dillendirmek de bizlerin görevi. Parti örgütleri olarak yarın seçim olacakmış gibi hazır olmak zorundayız. Parti yönetimlerinde görev alan her bir üyemizin esnafın, gençlerin, kadınlarımızın, işçilerimizin, kendi sokağındaki komşunun dertlerinden haberdar olması ve çözüm için gerekli çalışmaları yürütmesi gereklidir. AKP iktidarının yaptığı gibi vatandaşımıza sırtımızı dönme, çığlıklarına kulak kapatma ve dertleriyle onları yalnız bırakma sorumsuzluğuna asla düşmeyeceğiz. Bizim ilk hedefimiz samimiyetle, çözümlerle ve dürüstlükle halkımızın, milletimizin sorunlarını çözmektir. İşte halkın iktidarı da böyle mümkün olacaktır. Tüm ilçe örgütlerimizden ve üyelerimizden bu bilinçle çalışmalarını bekliyorum. Kimsenin gündem değiştirme, bizi kışkırtarak farklı tartışmaların içine çekmesine izin vermeyin. Biz, saltanat sarhoşluğunu düşmüş, iktidarları uçurumdan aşağı yuvarlananların yaratmaya çalıştığı suni gündemler ve iftiralarla değil, halkın gerçek gündemiyle ilgileneceğiz.

Her iki ilçede de yoğun bir mesai ile semt ve üretici pazarlarında esnaf ve vatandaşlarla buluşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, “Esnaf, çiftçi ve üreticiler salgın süresince sahipsiz bırakıldı. Devlet anaya her türlü yükümlülüğünü yerine getiren bu kesimlere, AKP iktidarı sayesinde devlet de adeta sırt çevirmiş oldu. AKP iktidarının son bulmasıyla bu düzen değişecek, devlet kimseyi sahipsiz bırakmayacak” dedi. Yücel semt pazarlarında esnafın ve vatandaşın derdini dinledikten sonra, şunları dile getirdi;



PAZAR ARABASI DOLMUYOR AMA...

Öyle bir ülke düşünün ki, ürünü eken kazanamıyor, tezgah açıp satan kazanamıyor, satın almaya gelen vatandaş istediğini hayat pahalılığı sebebiyle alamıyor, pazar arabaları bir türlü dolmuyor. Peki, ülkede dolan ne? Dolan AKP iktidarı mensuplarının ve yandaşlarının cebi. Kazanan kim? Kazanan saray ve ayrı ayrı yerlerden üçer beşer maaş alan saray şakşakçıları sürüsü. Genel başkanımız, vekillerimiz bizler diyoruz ki; vatandaşın, esnafın dayanacak gücü kalmadı, kredi borçlarının faizlerini silin, devlet alacaklarını vergileri faizsiz 1 yıl erteleyin, üreticiye mazot, gübre, fide desteği verin. Ama onlar milletin dişinin kovuğu doldurmayacak göstermelik yardımları sanki devrim yaparcasına canlı yayınlarla, şaşalı sözlerle, yandaş medyanın yalan yanlış abartılı haberleriyle şişirerek anlatıyorlar. Daha da acınası bir halleri var ki, millet bu tiyatroya inanıyor sanıyorlar. Tüm esnafımız salgın süresince en dikkatli ve kurallara en çok uyan kesim olmasına rağmen, AKP iktidarı tarafından adeta cezalandırıldı. Kendi kafalarına göre, esnafın lokantasına, dükkanına giren virüs, AKP’nin kapalı salonlarda lebalep yaptığı kongrelere girmeyecekti. Beceriksizce yönettikleri salgın süreci, kongrelerle yayılmasına katkı verdikleri virüslerle hem esnafımızın iflasına hem binlerce insanımızın hayatına sebep oldular. Yaptıkları yanlışı, millete çektirdikleri eziyeti ve esnafımızın çığlığını duymazdan geldikleri gibi, vatandaşın sesinin duyulmasını sağlıyoruz, yerel yönetimlerimizle milletimize sahip çıkıyoruz diye, bizleri terörist olmakla, dış güçlere hizmet etmekle suçladılar. Ama esnafımız ve vatandaşlarımız merak etmesin. CHP olarak doğruları söylemekten, vatandaşlarımızın derdine çare üretmekten asla vazgeçmeyeceğiz. AKP’nin mafyayla, suç örgütleriyle kurdukları kirli ilişkileri gören halkımız, CHP’nin bunun karşısındaki mücadelesini ve vatandaşın ocağındaki ateşi söndürme gayretini de görüyor. AKP yalanda, iftirada, algı yaratmakta ne kadar ısrar ederse etsin, halkımızın sömürülmekten, adaletsizlikten ve yoksulluktan kurtulacağı bir gelecek çok yakında mümkün olacak. Ve bu geleceği halkımızla birlikte kuracak, milletimize rahat bir nefes aldıracağız.