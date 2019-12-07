Değerini bilmek çağdaşlık göstergesi

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Mahir Polat, zeytinlikler için Orman Genel Müdürlüklerince talep edilen Çok Amaçlı Faydalanmayı Sağlayan Amenajman Planını Meclis gündemine taşıdı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevaplaması istemiyle soru önergesi veren Polat, "Devlet eliyle zeytinliklere zarar veriliyor, karşı çıkan vatandaş proje iptali ve kira kontratının feshi tehdidiyle karşı karşıya bırakılıyor. Bu durum hem doğaya hem de kanunlara aykırı bir dayatma" dedi.

Kendini yeniliyor

Polat, "Zeytin, efsanelere konu olmuş, barışın ve canlılığın simgesi kadim bir ağaç. Doğal yapısı gereği ölümsüz bir bitki olarak kabul edilmekte ve yaşlandıkça tamamen gençleştirilip, yenilenerek tarımsal üretim sürdürülebilmekte. Zeytin yetiştiriciliğinin ekonomiye önemli katkılar sağladığı yadsınamaz bir gerçektir. Ülkemiz zeytin üretimi konusunda çok büyük bir potansiyele sahiptir. Dünyada sadece Ege Bölgesi'nde, özellikle Karaburun Yarımadası'nda yetişen hurma zeytin, herhangi bir fermantasyona tabi tutulmadan dalından koparılıp yenebilmektedir. Yasalarla korunsa da zeytinin değerini bilmek bir çağdaşlık göstergesi" dedi.

Devlet eliyle suç

Polat, "Maliye hazinesinden kiraladıkları arazide organik tarım esaslarına bağlı olarak zeytin yetiştiriciliği yapan vatandaşlarımızdan, Orman İşletme Şefliği tarafından Özel Ağaçlandırma Tamimi ve arazi kiralanırken imzalatılan 'taahhüt senedi' gerekçe gösterilerek amenajman planı yaptırmaları istenmekte. Amenajman planı; orman ağaçlarının sürdürülebilir bir orman olarak işletilebilmesi için, ormanlık sahanın tamamına tek bir seferde müdahale edilmeden, belirli bir plan dahilinde, kısım kısım ve düzenli olarak gençleştirme-yenileme yapılarak ormanın idare edilmesini sağlayan sistematiğe denir. Bir ormancılık bilim dalı olarak kabul edilen amenajman, tüm unsurlarıyla ve ilkeleriyle, direkt olarak ve sadece ormanlık alanlara yönelik teknikler üzerine kuruludur. İlgili yönetmelik incelendiğinde, amenajman ilkelerinin orman işletmelerinin genel karakteristik yapıları ön plana çıkarılarak oluşturulduğu açıkça görülecektir. Ancak zeytin bir tarım ağacıdır. Amenajman; kavak, akasya, köknar, kızılağaç gibi orman sahaları için gerekli ve faydalıdır çünkü onlar orman ağaçlarıdır ancak zeytin bir tarım ağacıdır. Zeytin, üstelik özel yasalarla korunan; kesilmesi, sökülmesi kesinlikle yasaklanan nadir ağaçlardandır. Orman Genel Müdürlüğü tarafından, Hazine adına kayıtlı taşınmazlarda zeytin ağaçlandırması yapan vatandaşlarımızdan, çiftçilerimizden amenajman planı yaptırmaları istenmekte. Bu durum zeytin yasalarını yok saymak ve devlet eliyle suç işlemek demek" dedi.

Doğa ve kanunlara aykırı dayatma

Polat ayrıca, "Zeytinliklere amenajman planı yaptırılması talebine karşı çıkan bazı vatandaşlarımız Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden bilimsel görüş alıyorlar. Değerli öğretim üyelerinin 'zeytin işletmesi için orman amenajman planının gerekli olmadığı ve yönetmeliğe uygun bir planlamanın isabetli bir şekilde yapılamayacağı' yönündeki görüşünü Genel Müdürlüğe bildiriyorlar. Orman Genel Müdürlüğü bilimsel görüşü hiç dikkate almıyor, amenajman planı yaptırılmadığı takdirde özel ağaçlandırma projelerinin iptal edileceği ve Milli Emlak Müdürlüğü'ne kira kontratının feshi için bildirimde bulunulacağını ihtar ediyor. Bu durum hem doğaya hem de kanunlara aykırı bir dayatma. Bilinçsizce zeytin ağaçlarına zarar vermek. Vatandaşımızı, çiftçimizi mağdur etmek" diye sözlerine ekledi.