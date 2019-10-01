Demirtaş'a siyasi cesaret ödülü

Almanya'da kurulan İlerici İttifak, 15 Kasım'da Stockholm'de yapacağı toplantıda Demirtaş'a ödül verecek.

Demirtaş'a siyasi cesaret ödülü
01 Ekim 2019 Salı 13:33

Dünyada 140 ülkeden sosyal demokrat, ilerici siyasi parti ve kuruluşun içinde yer aldığı, 6 yıl önce Almanya'da kurulan İlerici İttifak (Progressive Alliance), '2019 Özel Siyasi Cesaret Ödülü'nü bu yıl Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a verecek.HDP Dış İlişkiler Sorumlusu Hişyar Özsoy, İlerici İttifak'ın 15 Kasım'da Stockholm'de yapacağı toplantıda Demirtaş'a ödül vereceğini söyledi. Demirtaş'ın 18 Eylül'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Daire'de görülen duruşmasına da değinen Özsoy, şöyle konuştu: "Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Selahattin Demirtaş'ın duruşmasında üçüncü taraf olarak dahil olmuş ve Selahattin Başkanın lehine güçlü bir savunma yapmıştı. Farklı yerlerden birçok destek söz konusu. Fakat AKP-MHP ittifakı dışarıdan gelen bütün eleştirilere ve yerine getirilmesi gereken tüm uygulamalara kendini kapatmış durumda. Bu da sadece mevcut iktidarın değil, dışarıda Türkiye'nin de imajını çok fazla zedeliyor."

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