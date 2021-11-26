BORNOVA SOKAĞI YENİLENİYOR
BORNOVA SOKAĞI YENİLENİYOR
0
CANLI YAYINDA İNTİHAR ETTİ!
CANLI YAYINDA İNTİHAR ETTİ!
0
İZMİR'DE KADIN ANITI AÇILDI
İZMİR'DE KADIN ANITI AÇILDI
0
ERDOĞAN'A HAKARETTEN HAKİM KARŞISINDA
ERDOĞAN'A HAKARETTEN HAKİM KARŞISINDA
0

DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan gözaltına alındı, Babacan açıklama yaptı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen bir soruşturma nedeniyle, DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, Bakırköy'de bulunan adresinde gözaltına alındı. Gözaltı ile ilgili Ali Babacan'dan açıklama geldi

DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan gözaltına alındı, Babacan açıklama yaptı
26 Kasım 2021 Cuma 12:59

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen bir soruşturma nedeniyle, DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, Bakırköy'de bulunan adresinde gözaltına alındı. Metin Gürcan'ın Ankara'ya gönderileceği öğrenildi. Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul İl Başkanlığında yapılan "Kadın ve Adalet Eylem Planı" konulu toplantı öncesinde Metin Gürcan'ın gözaltına alınması hakkında açıklama yaptı. Babacan, "Sabah saatlerinde partimizin kurucularından Metin Gürcan'ın ikametinde Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı üzerine ev araması yapıldı ve kendisi şu anda gözaltında. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2020 yılındaki bir soruşturmasına dayanarak bu işlemin yapıldığı bilgisini aldık. Söz konusu soruşturmayla alakalı bizim hukukçu arkadaşlarımız konuyu çok yakından takip ediyor. Ben eşi Senem Hanım ile telefonda görüştüm. Geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Hem ailesine olan desteğimiz hem de Metin beye olan hukuki desteğimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu sürecin tamamen hukuki bir mecrada ilerlemesi gerektiğinin son derece önemli olduğunu burada özellikle altını çizmek istiyorum. Konuyla ilgili dosya ile ilgili daha detaylı bilgilere sahip oldukça kamuoyuna daha detaylı bilgileri vereceğiz. Ama şu anda elimizdeki bilgiler son derece sınırlı. Bugünkü gelişme eğer siyasi bir gelişmeyse, eğer hedef partimize yönelik bir tutumsa veya hedef ülkenin bu ağır ekonomik kriz gündeminin üzerini örtmekse şunu ifade etmek istiyorum ki bu tür olaylar, bu tür girişimler DEVA kadrolarını asla yıldıramaz. DEVA kadrolarını asla yolundan alıkoyamaz. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Eğer bu işin arkasında siyasi bir niyet varsa, siyasi motivasyonla yapılan bir işse buradan bu mesajı açık açık vermek istiyorum. Biz yolumuza devam ediyoruz. DEVA kadrolarını asla yıldıramazlar. Metin Gürcan beyin de sonuna kadar hukuki desteğimizle beraber yanında olacağız" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #metin gürcan #deva gözaltı #ali babacan
Önceki Haber
Karşıyaka'nın derdi gol
Sonraki Haber
18 yaşındaki işçi, 11. kattan düşerek öldü!
Akşener'den 'dış güçler' tepkisi: Yahu siz bostan korkuluğu musunuz?
Akşener'den 'dış güçler' tepkisi: Yahu siz bostan korkuluğu musunuz?
0
Kılıçdaroğlu: Yangın varsa sandığı getireceksin!
Kılıçdaroğlu: Yangın varsa sandığı getireceksin!
0
Karamollaoğlu'ndan ekonomi tepkisi: Matematiğe de insan aklına da sığmaz
Karamollaoğlu'ndan ekonomi tepkisi: Matematiğe de insan aklına da sığmaz
0
Akşener'den Erdoğan'a: Ülkeyi yöneten, LPG'ye, mazota, benzine zam yapan sensin sen!
Akşener'den Erdoğan'a: Ülkeyi yöneten, LPG'ye, mazota, benzine zam yapan sensin sen!
0
Gübre bayileri satışlarını durdurdu!
Gübre bayileri satışlarını durdurdu!
0
Kılıçdaroğlu: Türk lirasının değerini eriten kim? Marketçi mi? Çiftçi mi?
Kılıçdaroğlu: Türk lirasının değerini eriten kim? Marketçi mi? Çiftçi mi?
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.