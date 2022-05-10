Erdoğan 3 ayrı konut paketi açıkladı. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası açıklamalar yaptı. Konut finansmanı ile ilgili 3 ayrı paket açıklayan Erdoğan, ilk defa konut alacaklar için 2 milyon liraya kadar 10 yıl vadeli aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi vereceklerini söyledi. Diğer paketlerini de açıklayan Erdoğan, en az yarısı 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılıp döviz hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların merkez bankasına satılarak alınmasıyla bu paketten yararlanabilecekler. Üçüncü paket inşaat sektörüne yöneliktir. Mayıs başı itibarıyla yüzde 40'ı tamamlanmış ve asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerinin tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık kaynak ayırdık" dedi. Suriyelilerle ilgili de açıklama yapan Erdoğan, Suriye'de 200 bin konut inşa edilmesini sağlacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin artık her alanda kendi ayaklarının üstünde durabilen, tüm dostlarına ve kardeşlerine destek verebilen bir ülke olduğunu söyleyerek, "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını adım adım ilerletiyoruz. Hiçbir oyunun, bizi hedefimizden uzaklaştırmasına izin vermiyoruz. Gelişmiş ülkelerin bile çaresiz kaldığı sınamaların, Türkiye'nin en az kayıpla geride bırakması elbette birilerinde rahatsızlığa yol açıyor. Bir yandan demokrasi ve kalkınma reformlarımızı hayata geçirirken diğer yandan da milletimizle birlikte bu kirli oyunları bozarak bu günlere geldik. Hak ve özgürlük alanlarını geliştirerek, ülkemizi vesayetin boyunduruğundan milletimizle kaldırdık. Ülkemizin bağrına yerleştirilmiş FETÖ'yü canımızı ortaya koyarak milletimizle tepeledik. İnsanlığın yakın tarihte yaşadığı koronavirüs salgınının üstesinden sağlık sistemimizin gücü ve milletimizle beraber el ele geldik. İnşallah bugünkü ve bundan sonraki sınamaları da 85 milyon hep birlikte aşarak bizden sonraki nesillere ulaştıracağız" diye konuştu.

'STOKÇULUK VE FİYATLARI ARTIRMA SUÇU İLE İLGİLİ CEZALARI YENİDEN DÜZENLİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dar gelirli insanların alım güçlerindeki düşüşün farkında olduklarını belirterek, şöyle dedi:

"Ücretlerde yaptığımız artışlarla alım gücündeki gerilemeyi telafi etmeye çalışıyoruz. Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha düzelteceğiz. Sadece geçtiğimiz ay milletimizin farklı kesimlerine sağladığımız destek tutarı 5,3 milyar liradır. Elektrik tüketim desteği için geçtiğimiz sene 2,5 milyon aileye kaynak teslim sağladık. Ekonomi programımızın merkezinde istihdamı korumak ve geliştirmek vardır. Üretim tarafında oldukça iyi bir yerdeyiz. Ülkemizi tüm alanlarla Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesine çıkartmak için yaptığımız yatırımların meyvelerini toplama vaktidir. Enerji fiyatlarında 10 kata varan artışlar, ürün maliyetlerinde ciddi artışlara yol açıyor. Bununla birlikte bazı ürünlerdeki artışlar, ne enerji, ne döviz kuruyla izah edilecek seviyelerdedir. Açgözlülükten, fırsatçılıktan kaynaklanan fiyat artışları hukuk değil, ahlak meselesidir. Denetimleri sıkılaştırdık. Üretici ve tüketici arasındaki ilişkiyi en sağlıklı zemine oturmak için hazırladığımız kanun çalışmaları bitmek üzeredir. Stokçuluk ve fiyatları artırma suçu ile ilgili cezaları yeniden düzenliyoruz. Üretim maliyetlerini dengeleyen arzı artırmaya ve fiyatları istikrara kavuşturmaya yönelik hazırlıkları yapıyoruz. Sabırla, azimle, inançla yürüdüğümüz bu yolun sonu, ülkemizin refahına, milletimizin huzuruna çıkmaktadır. Yeter ki kendimize güvenerek umudumuzu canlı tutarak hedeflerimizi büyüterek daha çok çalışalım, daha çok üretelim. İşte o zaman aydınlık bir geleceğin bizi beklediğini göreceğiz."

'KONUT ALMAK İSTEYENLERE 3 AYRI PAKET'

Erdoğan, konut almak isteyenlere konut finansmanı konusunda 3 ayrı paket getirdiklerini söyleyerek konuşmasına şöyle devam etti:

"Konut almak isteyen ve konut yapan firmalarımızla ilgili müjdemiz var. Ülkemizde 1 milyon üzerindeki konutla vatandaşlarımızı uygun şartlarla ev sahibi yapmıştık. Son dönemde küresel ekonomide ham madde fiyatlarında görülen fahiş yükselişlerle konut satışlarında azalmalar yaşandı. Konut finansmanı konusunda 3 ayrı paket getiriyoruz. İlk defa konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz. İkinci paket konut değerinin en az yarısı 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılıp döviz hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların merkez bankasına satılarak alınmasıyla bu paketten yararlanabilecekler. Üçüncü paket inşaat sektörüne yöneliktir. Mayıs başı itibarıyla yüzde 40'ı tamamlanmış ve asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerinin tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık kaynak ayırdık."

'TOKİ'YE 30 MİLYAR TL'LİK DESTEK SAĞLAYACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ'nin projelerine de hız verdiklerini kaydederek şunları söyledi:

"TOKİ'nin projelerine de hız veriyoruz. Düşük gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik projeler için TOKİ'ye 30 milyar TL'lik destek sağlayacağız. Rezerv alanlarla yapılan uygun maliyetle desteklenen konutlarda 5 yıl süreyle satışına izin verilmeyecek. Kentsel dönüşüm çalışmaları konut arzını artırmak için vereceğimiz diğer bir alandır. Vatandaşlarımızı hızlı, güvenli ve ekonomik şekilde konut sahibi yapmayı amaçlayan bu destek ve konut adımlarının hayırlı olmasını diliyoruz."

Erdoğan, yerli ve milli pasaport üretimini gerçekleştirebilecek alt yapının kurulduğunu kaydederek, "Yeni pasaportumuzun sayfaları Topkapı ile başlayıp Birinci Meclis ile sona eriyor ve ortasında da Ayasofya Camii bulunuyor. Ağustos ayı itibariyle vatandaşlarımıza yerli ve milli pasaportlar verilmeye başlanacak. Yeni pasaportumuzun da milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

'SURİYELİLERE SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriyelilere yönelik söylemlerini anımsatarak şöyle dedi:

"Suriyelileri; Şimdi Bay Kemal ne diyor: Biz bunları tekrar Suriye'ye süreceğiz. Bunları yapamayacaksın. Bunları yapmaya hiçbirinizin gücü yetmez. Zira biz Ensar kökeniyle yetişmişiz. Suriyeli kardeşimize sahip çıktık, sahip çıkacağız Bay Kemal. Asla taviz vermeyeceğiz. Ancak inanalar kardeştir ve kardeşliğimizi koruyacağız. Mesela Körfez savaşı başladığında Irak'tan ülkemize gelen 1 milyon kişi savaşın ardından ülkelerine döndü. Şimdi Suriye'nin kuzeyinde briket evleri yapıyoruz. Bunların inşası devam ediyor. Çatışmaları halen devam ettiği, toprak bütünlüğünün hala sağlanamadığı Suriye'nin istikrarını sağlaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 4 milyon kişinin de İdlib başta olmak üzere bulundukları yerde kalmasını sağlıyoruz. Şu anda 3 milyon 700 bin Suriyeli bizim kardeşimizdir ve onlara sahip çıkacağız. Senin ortakların varsın PKK mensubu olsun. Sen onlarla beraber Ankara'dan İstanbul'a yürümeye devam et. Ama biz bu kardeşlerimizle ensar kültürü içinde yolumuza devam edeceğiz. Asla taviz de vermeyeceğiz. Ancak inananlar kardeştir ve kardeşliğimizi koruyacağız."

'SURİYE'DE 13 AYRI YERDE 200 BİN KONUT İNŞA EDİLMESİNİ SAĞLIYORUZ'

Erdoğan, Antalya'da 2015 yılında yapılan G-20 zirvesine katılan liderlere, Suriyeli sığınmacılar için 1 milyon kişinin barınması amacıyla teklifte bulunduklarını ancak bu projeye destek verilmediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Maalesef bu projeye destek vermediler. Türkiye bu yükün büyük bölümünü hem kendi sınırı içinde hem de Suriye topraklarında üstlenmek zorunda kaldı. 57 bin briket evi tamamladık. Bu sayıyı daha da artırmamız mümkün olabilir. Yeni bir adımı daha atıyoruz. Uluslararası kuruluşların desteğiyle Suriye topraklarında 13 ayrı yerde okuluyla, hastanesiyle, tarımıyla 200 bin konut inşa edilmesini sağlıyoruz. Ülkemizde yaşayan 1 milyon Suriyelinin geri dönüşünü temin etmektir. Kurumumuzun yaptığı çalışmalar bu geri dönmek isteyen sığınmacı Suriyelilerin 1 milyondan fazla olduğudur. Kimse ülkesini, evini, işini, ailesini, bağlarını sebepsiz yere terk edip bilinmezliğe yola çıkmaz. Bizim insani, vicdani, tarihi görevimizdir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkedeki Suriyeli sığınmacılar ile diğer statülerde yaşayan yabancıların yakından takip edildiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Kurallara uymayanları da geldikleri yerlere gönderiyoruz. Bu şekilde ülkesine gönderilen Suriyeli sayısı 20 bini bulmuştur. Çeşitli yollarla sınırlarımıza giren ve ülkelerine gönderdiğimiz göçmen sayısı 2016'dan bugüne kadar 320 bini aşmıştır. Ukrayna krizi öncesi son 7 yılda AB ülkelerine ulaşan çoğu Suriye ve Irak kökenli sayısı 1 milyon olarak ifade ediliyordu. Savaştan ülkelerini terk edip Avrupa Birliği ülkelerine giden Ukraynalı sayısı 4 milyonu aştı. Ülkemize gelen Ukraynalı sayısı da 100 bini aştı. Görüldüğü gibi sığınmacı sorunu sadece bizim ülkemize mahsus değildir. Tüm dünyanın meseledir. Dün onların dedelerini nasıl bağrımıza basmışsak, bugün bize sığınanlara aynı şekilde davranıyoruz. Mazlumları katillere teslim etmedik, etmeyeceğiz. Suriyelilere ya da diğer ülkelerden gelen vatandaşlara hiçbir kaynak tahsis edilmemektedir. Gönüllü dönüşler için gereken imkanları sağladıkça, ülkemizdeki Suriyeli sayısının makul sayılara gerileyeceğinden kimsenin şüphesi olmasın."