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Erdoğan'a hakaretten tutuklanan CHP'li Başkan tahliye oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiası ile tutuklanan CHP Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu dün tahliye edildi

Erdoğan'a hakaretten tutuklanan CHP'li Başkan tahliye oldu
12 Ekim 2021 Salı 08:47

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, geçen 18 Eylül'de katıldığı basına kapalı toplantıda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı. Odabaşıoğlu, geçen 28 Eylül'de sevk edildiği adliyede tutuklandı. Odabaşıoğlu'nun avukatı Müjdat İlhan, Denizli 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne dilekçeyle başvurup, müvekkilinin tututukluğuna itiraz edip, tahliyesini istedi. Avukat İlhan'ın bu talebini değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, Odabaşıoğlu'nu adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere, tahliyesine karar verdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #chp #chp denizli başkanı #erdoğan hakaret tutuklama
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