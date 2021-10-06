Erdoğan 'Anayasa'nın ilk dört maddesini değiştirmeliyiz' açıklamasını tepki gösterdi ama...

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman'ın 'Anayasa'nın ilk dört maddesini değiştirmeliyiz' açıklamasına yanıt verdi. Ancak Erdoğan'ın açıklamayı Kılıçdaroğlu yapmış gibi söylemesi şaşkınlık yarattı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

* Yaklaşık 2,5 aylık aranın ardından bir kez daha burada gazi Meclisimizin çatısı altında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

* Meclisimizin 27. Dönem 5. Yasama Yılı çok daha verimli çalışma dönemi olarak geçecektir.

* Milli iradenin tecelligahı olan bu kurumda görev alan milletvekillerimiz aynı zamanda halkımızla yönetim organları arasındaki irtibatı icra etmektedir.

* Bugün burada Cumhurbaşkanı ve ülkenin en büyük partisinin genel başkanı sıfatı ile bulunmam bile yeni yönetim sisteminin başarısının ifadesidir.

YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI



* Bu Meclis, demokratik ve ekonomik kalkınma hamlelerine destek olmuştur. Maziden atiye kurduğumuz demokrasi ve kalkınma köprüsünün adeta kilit taşı olan meclisimiz kurucu ve devrimci vasfıyla ufkumuzu aydınlatmaktadır.

* İnşallah bu Meclis Türkiye’nin milli iradenin temsilcileri eli ile yapılan ilk Anayasasını yapmaya nail olacaktır. Partilerin kendi hazırlıklarını en kısa sürede kamuoyu ile paylaşmasını bekliyoruz.

* Sırf günü kurtarmak için aklına geleni söyleyenden siyaset adamı olmaz, devlet adamı hiç olmaz.

* Biz yeni anayasa diyoruz birileri de çıkıyor ‘Gerekirse ilk 4 maddeyi değiştiririz’ diyerek PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya kalkıyor.

* İlk 4 maddeyi değiştirme fikri CHP ve tüm CHP’lilerin iradesi midir, yoksa Kılıçdaroğlu’nun kişisel işi midir?

AKŞENER’İN ‘BAŞBAKANLIK’ AÇIKLAMASI

* Bir de o ittifakın diğer partisi ve başındaki hanım var. HDP’nin Millet İttifakı’nın ortağı olduğu beyanlarla, CHP’nin belediye uygulamalarıyla inkarı olmayan bir gerçektir.

* İYİ Parti’nin buna kör sağır kalarak kendi konumunu koruma çabası sürdürülebilir değildir. Bu hanımefendinin başbakanlığa talip olması da bu trajikomik olayla ilgilidir.

* HDP, Millet İttifakı’ndaki hakkını kullanarak bu hanımefendiyi veto etmiştir. Hayali bir makama talip olunmamasının gerisinde bu vetonun sineye çekilmesi vardır.

* Bu hanımefendinin ’28 Şubat kararlarına ben imza attım, uygulanması gerektiğine inanıyorum’ sözünü unutmadık.

* İnsanda ilke ve omurga olmayınca her devirde ne söylemesi gerekiyorsa onu saçmaktan geri kalmaz. Bize saldıran herkes gibi bunların da gerisi envai çeşit rezilliklerle doludur.

“TARİH HESAP SORACAKTIR”

* Biliyorsunuz bugün 6-8 Ekim olaylarının 7. yıldönümü. HDP’nin o dönemki yöneticileri yandaşlarını sokaklara salmış ve onlarca insanın kanını dökmüştü.

* Bu gözü dönmüş alçakların masum insanları nasıl vahşice katlettiğini daha dün gibi biliyoruz.

* Azgın güruhu harekete geçirenler bugün cezaevinde ellerindeki kanın hesabını veriyorlar. Kılıçdaroğlu, hesabı sormak yerine bunlara arka çıkmıştır.

* Tarih, CHP gibi Cumhuriyetin en eski partisini, HDP gibi bir terör örgütü kuklasının emrine verenlerden elbette hesap soracaktır.

“BAY KEMAL EĞER UYUŞTURUCU ARIYORSAN AYNAYA BAK”

* Her şey bir yana Türkiye, Türk siyaseti böyle bir fotoğrafı hak etmiyor. Birbirlerinden hiçbir farkı yok. Akşam yalan, sabah yalan… bu kirli muhalefet tarzını reddediyoruz.

* CHP’nin başındaki zatın yalanlarını ortaya sermekten biz yorulduk ama bu zat, aynı ahlaksızlıkları tekrarlamaktan vazgeçmiyor.

* Dün yine çıkmış MB’nin İstanbul’daki binasından ilgili ilgisiz bakmadan aklına ne gelirse sallamış da sallamış. Bay Kemal eğer uyuşturucu arıyorsan aynaya bak.

* AK Parti çatısı altında uyuşturucu ile iştigal eden insan bulamazsın. Böyle bir ifitirayı da AK Parti’ye atamazsın.

* İstanbul’da Merkez Bankası binası yapıldı, 72 kat. Ben diyor orayı öğrenci yurdu haline dönüştüreceğim. Bu adama ne dersiniz? Senin gücün ona yetmez!

* Yatırım nasıl yapılır konusunda en küçük bir fikri olmayan bu zatın zırvalarına tek tek cevap vermeyi zul kabul ediyorum. Kendisinin yalancılığı ve müfteriliği yargı kararıyla da tescil edilmiştir.

* Kılıçdaroğlu’nun yaptığı işinin adının siyasetle ilgisi yoktur. Artık bu kişi tababet ilminin konusu haline gelmiştir. Bu kişi artık milli güvenlik sorunu haline dönmüştür.

“ÇUKURLARDAN GEÇEMİYORUZ NEREDE BELEDİYE?”

* Ankara, İstanbul büyükşehir belediyelerini kazandınız. Asfaltlarını yenileyemiyorsunuz, asfaltlarını. Çukurlardan geçemiyoruz. Nerede belediye?

“BİZ ÜNİVERSİTELERİMİZİ TERÖR KILIKLARA BIRAKAMAYIZ”

* Kendi hocalarına bile saygısı olmayan bu tipleri biz öğrenci olarak kabul etmiyoruz. Adeta terörist tiplere arka çıkılıyor.

* Bu sorunları da kendi mecrası içerisinde en kısa sürede çözeceğiz. Biz üniversitelerimizi terör kılıklılara bırakamayız. Öğrenci, ilim, irfan, hikmet için gelecek. Bunun dışında asla.