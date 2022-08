Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün 2002'ye göre daha huzurluyuz, daha müreffeh bir Türkiye var. Bugün milli menfaatlerini Birleşmiş Milletler ve NATO dahil her zeminde korkusuzca savunan, netice alan, diplomasisi etkili Türkiye var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşunun 21'inci yıl dönümüne kavuşmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, "İnşallah bu akşam düzenleyeceğimiz geniş katılımlı bir toplantı ile hem 21’inci yaşımızı kutlayacak hem de 21 yılın kısa bir değerlendirmesini yapacağız. Yine bu toplantıda ülkemizin geleceğine dair hedeflerimizi, ideallerimizi bir kez daha milletimizle paylaşma imkanı bulacağız. AK Parti olarak 21 sene önce milletimizin umudu olarak kurulmuş kutlu bir davanın günümüzdeki temsilcileri olarak yola revan olmuştu. Hamdolsun aradan geçen süre zarfında kurucu değerlerimizden, bizi biz yapan kadim prensiplerden taviz vermeden yolculuğumuzu sürdürdük. Geri de kalan 21 senenin her anı, her günü mücadele ile geçti" diye konuştu.

'EKONOMİMİZİ HER YIL BÜYÜTMEYİ BAŞARDIK'

İlk günden itibaren vesayet odaklarından devlet içine çöreklenmiş çetelere, kimi medya organlarından karanlık lobilere, terör örgütlerinden darbe heveslerine kadar millet ve memleket düşmanlarının hedefi olduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Cumhuriyet mitinglerinden Gezi olaylarına, 17-25 Aralık girişiminden 15 Temmuz darbe teşebbüsüne kadar milli iradeye kasteden tüm saldırıları milletle omuz omuza vererek beraberce püskürttük. Yasakçılara rağmen milletimizin özgürlük alanlarını genişlettik. Terör örgütlerine rağmen güvenliği ve adaleti tahkim ettik. Vesayetçilere rağmen milli iradenin üstünlüğünü bu ülkede biz hakim kıldık. Milletin kesesinden geçinen tufeylilere rağmen ekonomimizi her yıl büyütmeyi başardık. Batı'ya lejyonerlik yapmayı marifet sanan içimizdeki mandacılara rağmen dış politikamızı güçlendirdik, itibar ve özgüven kazandırdık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başta olmak üzere hayata geçirdiğimiz reformlarla sessiz bir devrime imza attık. Türkiye bizim dönemimizde sadece ayağına vurulmuş asırlık prangalarını kırmadı aynı zamanda mevcut sistemin merkezine yerleştirilmiş kast düzeninden de kurtuldu. Yıllarca bu millete kendi öz yurdunda parya muamelesi yaptılar. Yıllarca bu milletin çocuklarının okumasını, üniversitelere gitmesini, belli konumlara gelip belli meslekleri yapmasını suni sebeplerle engellediler."

'BUGÜNÜN TÜRKİYE'Sİ, 21 YIL ÖNCESİNE GÖRE DAHA ÖZGÜR'

Darbe dönemlerinde sermayenin renklere bölünerek Türkiye'nin gelişmesinin, büyümesinin, dünyada hak ettiği yeri almasının sabote edildiğini kaydeden Erdoğan, "Kadınlarımızın 'başörtülü', 'başörtüsüz' diye ayrımcılığa uğradığı, evlatlarımızın kılık kıyafetlerinden dolayı üniversite kapılarından kovulduğu, gençlerimizin okullarından dolayı adaletsizliğe maruz kaldığı temel hak ve hürriyetlerin belli toplum kesimlerine yalnızca elitlere mahsus imtiyazlar olarak görüldüğü işte bu kast sistemine biz son verdik. Devletin, siyasetin, bürokrasinin ve iş dünyasının kapılarını hangi kökene, bölgeye, siyasi görüşe sahip olursa olsun bu ülkenin tüm evlatlarına biz açtık. Elini vicdanına koyan herkes kabul edecektir ki bugünün Türkiye'si, 21 yıl öncesine göre daha demokratik, daha özgür, fırsat eşitliğinin olduğu bir Türkiye'dir. Bugün 2002'ye göre daha huzurluyuz, daha müreffeh bir Türkiye var. Bugün milli menfaatlerini Birleşmiş Milletler ve NATO dahil her zeminde korkusuzca savunan, netice alan, diplomasisi etkili bir Türkiye var. Bugün kendi kendine çıkardığı krizler içinde boğulan değil en zor şartlarda dahi büyümesini sürdürerek herkesin önüne geçen bir Türkiye var" diye konuştu.

'BUNLAR, TÜRKİYE'NİN NELERİ BAŞARABİLECEĞİNİN İŞARETİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimden enerjiye, ulaştırmadan sağlığa, savunma sanayisinden teknolojiye kadar her alanda tarih ve destan yazan Türkiye olduğuna işaret ederek, "Bütün bunlar; ayakları bu topraklara basan, milletin değerleriyle barışık, ehil kadrolar elinde Türkiye'nin neleri başarabileceğinin işaretidir. Bunlar aynı zamanda yıllarca ötelenen, kenarda tutulan, sistemin dışına itilen ülkemizin potansiyelinin büyüklüğünün en somut göstergesidir. Hiç şüphesiz bu başarıların tamamı hepimizindir, hepimizin eseridir. Elbette bu başarılarla 21 yılda girdiğimiz her seçimde desteğini, hayır duasını bizden esirgemeyen aziz milletimizin çok büyük payı var. Hep söylüyorum; ne yaptıysak neyi başardıysak önce Allah'ın yardımına sonra mensubu olmaktan iftihar ettiğimiz milletimizin desteğine borçluyuz. Bu hakikati hem kendimize hem de farklı kademelerde görev yapan yol arkadaşlarımıza sık sık hatırlatıyoruz. Buralara nerelerden ve nasıl geldiğimizi, bu makamlarda ne için oturduğumuzu bir an olsun unutmamalı, unutturmamalıyız" dedi.