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Erdoğan'dan CHP'li isim hakkında suç duyurusu!

CHP'li Engin Altay'ın söylediği sözler üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan suç duyurusunda bulundu

Erdoğan'dan CHP'li isim hakkında suç duyurusu!
21 Nisan 2021 Çarşamba 14:16

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, kendisine 'Adnan Menderes' göndermesi yaptığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

ENGİN ALTAY NE DEMİŞTİ?

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay katıldığı bir programda “Rahmetli Menderes de bir dönem dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti. Ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki Menderes'ten aldıkları güç ve yüzle… Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı? Atatürk'ü Koruma Kanunu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e…”ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler; #engin altay #erdoğan #suç duyurusu
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