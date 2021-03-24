SUAVİ DE KORONAVİRÜSE YAKALANDI
SUAVİ DE KORONAVİRÜSE YAKALANDI
0
KORONAVİRÜSE YAKALANDI
KORONAVİRÜSE YAKALANDI
0
BUNUN ADI VAHŞET!
BUNUN ADI VAHŞET!
0
SOĞUK HAVA VAKA SAYISINI ETKİLEDİ
SOĞUK HAVA VAKA SAYISINI ETKİLEDİ
0

Erdoğan'dan döviz ve altın çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin 7.Olağan Kongresi'nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Dövizdeki dalgalı seyri de değerlendiren Erdoğan, "Vatandaşlarımdan evlerindeki döviz ve altını çeşitli finans araçlarına yatırarak ekonomi ve üretime kazandırmalarını istiyorum" dedi

Erdoğan'dan döviz ve altın çağrısı
24 Mart 2021 Çarşamba 14:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 7. Olağan Kongresi'nde partililere ve vatandaşlara seslendi. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesinden sonra dövizde yaşanan dalgalanmayı da değerlendirdi.

Ekonomide reform takvimini dün akşam ilan ettiklerini belirten Erdoğan, "Şimdi artık vakit, daha çok çalışma, üretme, gaza basma, hedeflerimize yürüme vaktidir. İktisadi temeli olmayan hareketlere karşı ülkesinin yanında yer alarak, güven ve istikrar mesajımıza sahip çıktıkları için milletimizin tüm fertlerine ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

DOLAR VE ALTIN MESAJI

Evlerinde altın ve döviz bulunduran vatandaşlara seslenen Erdoğan, "Sadece kendilerini güvende hissetmek amacı ile evlerinde döviz ve altın tutan vatandaşlarıma buradan bir çağrıda bulunuyorum. Bu vatandaşlarımdan, milli servetimiz olan evlerindeki döviz ve altını, çeşitli finans araçlarına yatırarak, ekonomiye ve üretime kazandırmalarını istiyorum" ifadelerine yer verdi.
 

İş insanlarına da seslenen Erdoğan, "Finans kuruluşları, özellikle de katılım finans şirketleri, bu altın ve dövizler için müşterilerine, onları memnun edecek getiri sağlayabilecek alternatifler sunuyor. İş insanlarımıza da, 30 Haziran'a kadar devam eden varlık barışından yararlanarak, yurt dışındaki kaynaklarını ülkemize getirebileceklerini tekrar hatırlatıyorum" şeklinde konuştu.

Önceki Haber
Seferihisar Orhanlı'da JES tepkisi
Sonraki Haber
Kamyon şarampole devrildi: 1 ölü
Erdoğan yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi
Erdoğan yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi
0
AK Parti'nin MKYK listesi belli oldu. Bu isimlerin üstü çizildi
AK Parti'nin MKYK listesi belli oldu. Bu isimlerin üstü çizildi
0
Kılıçdaroğlu: Erdoğan sen bunun nesine karşısın?
Kılıçdaroğlu: Erdoğan sen bunun nesine karşısın?
0
Akşener: Ayrıştırılmaktan, kutuplaştırılmaktan sıkıldık
Akşener: Ayrıştırılmaktan, kutuplaştırılmaktan sıkıldık
0
Babacan: Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı olarak kendini atasın
Babacan: Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı olarak kendini atasın
0
Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul Sözleşmesi tepkisi
Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul Sözleşmesi tepkisi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.