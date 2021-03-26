Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Kararımızı verdik

İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Atılan adımlar tamamen yasal. Kararımızı verdik. Gireriz, girdiğimiz gibi de çıkarız. Üç ay sonra buradan çıkmış olacağız, bu kadar basit" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul'da Kerem Aydınlar Camisinde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Corona virüse karşı aşılama sürecinin ne zaman tamamlanacağının sorulması üzerine Erdoğan, “Süreç ne getirir ne götürür bunu tabii tam göremiyoruz tam bilemiyoruz. Temenni ederiz ki mayıs haziran gibi bu iş tamamlanıp bitsin ve yaz mevsimine de çok daha huzurlu bir şekilde girmiş olalım” dedi.

AŞI TEDARİKİ

Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Vang Yi ile dün aşı tedariki konusundaki görüştüklerini ifade eden Erdoğan, “Bizim yaptığımız anlaşma aslında 100 milyon faz aşıydı. Bunun ilk etabı olan 50 milyon fazın tamamı şu an ulaşmış değil. Bu 50 milyon şubat sonu itibariyle bize ulaşacaktı. Dün kendilerine tekrar 50 milyon faz aşıyı süratle beklediğimizi hatırlattım. Çünkü sözleşmemiz bu şekildeydi. ‘Ben dedi bunu çok daha yakından takip edeceğim. Bunu sayın başkan ile görüşeceğim’ dedi” bilgisini verdi. Nisan ayı sonuna kadar 100 milyon faz aşının Çin’den gelmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, Çin Dışişleri Bakanı’nın konunun takipçisi olacağını söyledi.

10 milyon doz Biontech / Pfizer aşısının 1 milyon 400 bininin Türkiye’ye ulaştığını kaydeden Erdoğan, Rus aşısı için görüşmelerin sürdüğünü yerli aşı ve ilaç konusunda çalışmaların devam ettiğine işaret etti.

İRTİCA TARTIŞMASI

Harp Okulları’ndaki irtica polemiğinin sorulması üzerine Erdoğan, “Muhalefetin bu tür eleştirilerine biz alışığız. İrticai faaliyet farklı bir olay, terör ile iltisaklı olmak ayrı bir olay. Bu yasal düzenleme değildir, yönetmeliktir. Bakanlıklarımız zaman zaman bu tarz düzenlemeleri ülkemizin veyahut ordumuzun huzuru için yaparlar. Bu da bu vesile ile atılmış bir adımdır. Alınmış bir karardır” şeklinde konuştu.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanı kararıyla çıkılmasına yönelik muhalefetin eleştirilerinin hatırlatılması üzerine ise Erdoğan şu değerlendirmeyi yaptı:

“İstanbul Sözleşmesi ile ilgili Meclis’in alacağı bir karar yok. Muhalefet bu işleri bilmiyor. Bilse zaten bu ifadeyi kullanmazlar. Burada Cumhurbaşkanlığı’nın attığı adım tamamen yasaldır. Bu attığı adımla da yoluna devam edecektir. Bunlar bir çok şeyleri karıştırıyorlar. Uluslararası anlaşmaların altından mıdır üstünde midir, bunları konuşmak havayı bulandırmaktan başka bir şey değildir. Biz bu kararımızı aldık, üç ay içerisinde de biz bundan çıkmış olacağız. Olay bu kadar basittir. Biz kararımızı verdik. Gireriz, girdiğimiz gibi çıkarız. Ne önünü ne arkasını kimse karıştırmasın. Bu iş böylece bitmiştir.”