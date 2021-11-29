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Erdoğan: Eğer ben de ekonomi tahsili görmüşsem...

Türkmenistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek fiyat artışlarıyla ilgili "Bu sorunu yatırım, istihdam ve üretimle çözeceğiz" ifadelerini kullandı

Erdoğan: Eğer ben de ekonomi tahsili görmüşsem...
29 Kasım 2021 Pazartesi 14:22

Türkmenistan seyahati ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli değerlendirmelerde bulundu.

Faiz politikası, enflasyon, asgari ücret başta olmak üzere iç ve dış siyasete ilişkin kritik açıklamalar yapan Erdoğan, "Tayyip Erdoğan'ın zikzakları yok. En başından beri düşük faizden bahsediyor ve 'Bu faiz inecek' diyor. Asla bu konudan taviz vermem" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon ve faiz konusunda yapılan tartışmaların hatırlatılması üzerine, "Son günlerde kur üzerinde iktisadi temelleri bulunmayan hareketler nedeniyle yaşanan fiyat artışlarının oluşturduğu sorunları da milletimizin lehine yatırım, istihdam ve üretimle çözeceğiz. Büyüyeceğiz, büyüdükçe milletimiz kazanacak.

"FAİZ SEBEP, ENFLASYON NETİCEDİR"

Şunu çok açık net söylemem gerekiyor. İktidara geldiğimiz ilk günden bu yana ekonomideki tezimiz özellikle düşük faizdir ve bir de faiz-enflasyon ilişkisini ben devamlı faiz sebep, enflasyon neticedir diye işlemişimdir. Bu tezim değişmedi. Bugün de ben yine aynı tezi savunuyorum ve buna inanıyorum. Eğer ben de ekonomi tahsili görmüşsem ve bu ekonomi tahsilinden de öte bazı değerler silsilesi içerisinde de inandıklarım, bilgim varsa, faiz sebeptir, netice değildir; enflasyon neticedir. Tabi burada bazıları bunun tam aksini savunuyorlar. Bunlar enflasyonun sebep, faizin netice olduğunu savunuyorlar" ifadelerini kullandı.

Etiketler; #erdoğan #faiz #ekonomi #yüksek faiz #cumhurbaşkanı
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