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Erdoğan: Esnafa sesleniyorum, çok ağır cezalar sizi bulabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Restoranlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de gözönüne alarak adımlar atmaya ister istemez gayret ettik. Bu konuda şu anda lokantalarımızı vs. biraz gözetleme gibi bir düşüncemiz var. Şu anda küçük esnafımızı yalnız bırakamayız." dedi

Erdoğan: Esnafa sesleniyorum, çok ağır cezalar sizi bulabilir
29 Ocak 2021 Cuma 15:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, vaka sayılarının 7 binin üzerinde seyri ancak vefat sayılarındaki düşüşler konusunda, "Bilim Kurulunun açıklamaları benim için önem arz ediyor. Vefat sayılarındaki düşüş beni ciddi manada ümitlendiriyor. Mutasyonla ilgili bazı olumsuz gelişmeler var; doğru, fakat onu da inşallah aşacağımıza inanıyorum" dedi.

Erdoğan, "Gerek okullarla alakalı, gerek restoranlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de gözönüne alarak adımlar atmaya ister istemez gayret ettik. Bu konuda şu anda lokantalarımızı vs. biraz gözetleme gibi bir düşüncemiz var. Şu anda küçük esnafımızı yalnız bırakamayız. Onlara da gerekli desteği verdik, veriyoruz" diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasının devamında "Bu süreç içerisinde maalesef özellikle de esnaflarımızın gerek sebzede gerek meyvede hatta bakliyatta çok ciddi fiyat farklarının olduğunu görüyoruz. Bunun için de Ticaret Bakanlığımız yoğun bir çalışmanın içinde. Önümüzdeki bir ay içinde biz bu işi çok daha kontrollü yürüteceğiz. Vatandaşın bu noktada ezilmesine tahammül edemeyiz. Esnafa sesleniyorum. Eğer bu süreci böyle devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir" şeklinde konuştu.


ELON MUSK GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk görüşmesinin detaylarının sorulması üzerine, "Elon Musk ile bir ziyaretimiz olmuştu. Bizim uzayla ilgili yaptığımız çalışmalarda onlarla müşterek bi çalışma yaptık. Türksat 5'e hazırlanıyoruz. Müşterek neler yapabiliriz bu konuda ben de bir arkadaşımızı görevlendirerek, Elon Musk ile sürekli irtibat halinde olacaklar" dedi.


HAYVAN HAKLARI YASASI TASARISI

Erdoğan, hayvan hakları tasarısının ne zaman meclise geleceği konusunda ise "Hayvan Hakları Yasası takvime göre her an Meclis'e gelebilir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i kabul edecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #erdoğan #cumhurbaşkanı #esnaf
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