Erdoğan: Milletimizin refah seviyesini yükselttik!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "Ülkemize kurulan ekonomik tuzaklardan kaynaklanan dalgalanmalara rağmen, milletimizin refah seviyesini geçmişle mukayese edilemeyecek derecede yükselttik" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

Gündüz başlayıp sabahın ilk ışıklarına kadar süren programlar, salgın döneminde mesafeli durmak zorunda kaldığımız milletimizle yeniden hasret giderme, kucaklaşma vesilesi oldu.

Seferberlik ruhuyla çalıştığımızda milletimizin gönül kapılarının bize açık olduğunu gördük. Bu tempoyu asla düşürmeden yeni araçlar ve yöntemlerle sürdürerek çalışmalarımızı 2023 Haziran'ına kadar devam edeceğiz. 16'ıncı seçim zaferimize hep birlikte ulaşacağız.

Elbette her seçim önemlidir, kritiktir. Bu seçimlere küresel krizlerin olduğu bir dönemde giriyorurz. İlk işareti 2008'de başlayan salgınla yeni bir boyuta ulaşan bu sarsıntı, Rusya-Ukrayna savaşıyla başka bir boyut kazandı. Küresel kriz tehditler kadar önümüze fırsatlar da çıkardı.

Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye tarımdan spora milletimizin en üst standartlarda hizmet almasını sağladık. Terör örgütünün başını hem sınırlarımızda hem de sınır ötesinde ezerek vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile istikbal kaygısını ortadan kaldırdık. Ülkemize kurulan ekonomik tuzaklardan kaynaklanan dalgalanmalara rağmen, milletimizin refah seviyesini geçmişle mukayese edilemeyecek derecede yükselttik.

Türkiye'yi sadece vatandaşlarının değil, tüm mazlumların umudu bir ülke haline getirdik. Tüm bu mücadelelerin asıl meyvesini toplayacağımız, güçlü ve büyük Türkiye'nin inşasını tamamlayacağımız bir dönemin eşiğindeyiz.

Bu seçim AK Parti için, Erdoğan için değil Türkiye için önemlidir.

Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi

Kılıçdaroğlu çıkmış, Erdoğan BM'de sığınmacılar konusunu hiç gündeme getirdi mi? diye soruyor. Anlaşılan o ki bu zat hiçbir BM toplantısını takip etmemiş. Tabii bunların gözü var görmez, kulağı var duymaz. Yine dün çıkmış "Tayyip Erdoğan bu meseleyi Avrupalılarla hiç konuşmadı" diyor. Müzakereler yürüttüğümüzden haberi yok. Gerçi bu adamın neyden haberi var ki... Bu tür bir insandan yalandan başka ne beklersiniz. Bize saldırmayı siyaset sanan bu zavallı zatın hezeyanlarına parti sözcümüz gerekli cevabı verdi.



6'lı masayı hedef aldı

Masa diye kurdukları 6 benzemez ittifakı daha seçimleri bile görmeden zangır zangır titremeye, sağından solundan dökülmeye başladı. Muhalefet diye ortada salınanların ne dediklerine bakıyoruz, çıkan manzara şu: Kimi çıkıyor ülkemizin iftihar meselesi eserlerine sataşıyor. Bunlar cambaz. Sürekli kılık kıyafetle savaşmışlardır. Şimdi vitrin için bazı siparişler veriyorlar ve bu siparişleri vitrinlerde sergiliyorlar. Kimi çıkıyor sığınmacı düşmanlığı üzerinden nefret suçları işliyor. Kimi gizleyemediği kibriyle herkesi ötekileştiriyor, herkese parmak sallıyor.

'Asla geri itmeyiz'

Ülkemizde şu anda muhacir olarak bulunan insanları biz ne Bay Kemal'in dedikleriyle ne onun yandaşlarının dedikleriyle bu ülkeden bu görevde olduğumuz sürece asla geri itmeyiz.

Bay Kemal senin dün söylediğin bugün yoktur. Ama biz farklı bir medeniyetten geliyoruz. Bu medeniyette muhacirlik, ensarlık var. 'Ölümden ölüm beğen' diyenlerin kovduğu, bize sığınan kardeşlerimize kapılarımızı nasıl açtıysak bundan sonra da aynı şekilde korumaya devam edeceğiz. Bu kardeşlerimizden kendi tasarruflarıyla, insiyatifleriyle geri dönmek isteyenler olduğunda zaten onlar geri döneceklerdir. Ama biz onları asla silahla, silah sayayarak düşmana teslim etmeyiz Bay Kemal, bunu böyle bilesin. Biz bu görevde olduğumuz sürece bu kardeşlerimizi bu ülkeden geri gönderemeyeceksiniz. Bunu öğrenen, bunu bilen, bunu duyan Suriyeli, Afgan hepsi bir gönül huzuru içine giriyor. Onların ülkelerinden kaçışları hepsi sadece bir sığınmadır. Bizler bu muhacir kardeşlerimize ensar görevini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.