Eski Başkan Şahin'den Menemen'deki satışa tepki: Bu yanlıştan acilen dönün

Menemen’in Villakent Mahallesi'nde 160 parselin satışıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Meclis toplantısında AK Partili Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'a yetki verilmesine ilçenin eski belediye başkanı Memleket Partili Tahir Şahin tepki gösterdi

Menemen’de tartışmalara neden olan Villakent Mahallesi'nde 1 milyon 600 bin metrekarelik, 1 milyar 600 milyon TL değerinde olduğu belirtilen 160 parselin satışı için ekim ayı meclis toplantısında AK Partili Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'a yetki verilmesine ardından ilçede 20 yıl belediye başkanlığı görevinde bulunan Memleket Partili(MP) Tahir Şahin değerlendirmelerde bulundu.

Şahin, yazılı olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



“Menemen Belediyesi’nde 01.10.2021’de yapılan Meclis toplantısında Seyrek bölgesinde bulunan iki katrilyon değerindeki iki bin dönüme yakın arazinin satışı için yapılan oylamada CHP'li, İYİ Partili ve Bağımsız Meclis Üyesi Seval Bozkurt'un hayır oylarına karşın AKP’li, MHP'li ve Bağımsız Meclis üyelerinin(Noyan Özkan, Yiğit Özge, Ali Aydın, Hasan Ünal) evet oylarıyla satış yetkisi alınmıştır. Meclis gündemine bile ilave gündem olarak gelen bu iki katrilyonluk arazi satılıyor. Böylesine parasal değeri çok yüksek bir araziyi satmak için muhtarlara, STK'larına, Meslek Odalarına ve en önemlisi halka sormak yani referandum yapmak gerekmektedir. Bütün bunları yaptınız mı? Peki siz ne yapıyorsunuz(AKP-MHP-Bağımsız dört Meclis Üyesi)yangından mal kaçırır gibi sanki bu araziler sizin babanızın malıymış gibi mirasyedi olarak kimseye sormadan satıyorsunuz. Niye halka sormuyorsunuz, niye halktan kaçıyorsunuz, sizlerin bu kaçışı insanın aklına başka şeyler getiriyor. Mesela kendinize ne rant sağladınız gibi gibi. Bu uygulama yanlıştır ayıptır günahtır vicdani sorumluluktur. Bu yanlıştan acilen dönülmesi gerekmektedir. Aynı konu hakkında CHP'li Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımız benden sonra gelen Başkana yetki vermişlerdi, bunun hata olduğunu gördüler ve yetkiyi geri aldılar bundan ötürü kendilerini tebrik ediyorum.

GELİN BU YANLIŞTAN DÖNÜN



Ey AKP'li Belediye Meclis üyelerimiz; Ey MHP'li Belediye Meclis üyelerimiz; Ey dört Bağımsız Meclis üyelerimiz; sizlere buradan tüm kamuoyunun önünde sesleniyorum Menemen sokaklarında kendinizin ve çocuklarınızın başınızın dik gezmesini istiyorsanız gelin bu yanlıştan dönün. Bu güzel ilçe bizim yönetimimizden sonra büyük yanlışlıklar gördü bu güzel ilçemiz ikinci yanlışlıkları görmesin. Sizlerin de bizlerin de gidecek başka bi yerimiz yok. Başka Menemen yok... Mevzu Menemense; gerisi Teferruat.”