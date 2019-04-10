Filiz Ceritoğlu Sengel: Selçuk'ta bahar temizliği yapacağım

Selçuk Belediye Başkanı Sengel, AK Parti'nin itirazlarının sonuçlanmasını ve mazbata almayı bekliyor. Sengel, "Belediyeye gelir gelmez bahar temizliği yapacağım. Sokakları, çöp konteynerlerini temizleyip boyayacağız" dedi.

Halil Özcan - Cumhuriyet Halk Partisi'nden Selçuk Belediye Başkanı seçilen Filiz Ceritoğlu Sengel, seçimin üzerinden 10 gün geçmesine rağmen mazbatasını hâlâ alamadı. Seçimi kaybeden AK Parti, Sengel'in adaylığının, CHP'nin seçim tüzüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle düşürülmesini istedi. AK Parti'nin itirazları İlçe ve İl Seçim Kurulu'nca reddedildi. AK Parti, bu defa da itirazını Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) taşıdı. Bu itirazların sadece zaman kaybı olduğunu ifade eden Sengel, "Belediyeye gelir gelmez bahar temizliği yapacağım. Sokakları, çöp konteynerlerini temizleyip boyayacağız" dedi.

Parti içi meseleler

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, İlçe ve İl Seçim Kurulu'nun itirazları reddetmesine rağmen mazbatsının verilmemesine tepki gösterdi. Seçim kurullarının oy birliğiyle itirazı reddettiğini ifade eden Sengel, "İtiraz gerekçeleri oy sayısına değil, çünkü Selçuk tarihinin en yüksek oyunu alarak belediye başkanı oldum. Aday adaylığımdan adaylık belirlenme sürecine gelinen noktada parti meclisindeki süreçlerden dolayı bunları bahane ederek itiraz ettiler" dedi.

Eninde sonunda mazbatayı verecekler

Seçimi kaybeden AK Parti'nin YSK'ya da itirazda bulunduğunu kaydeden Sengel, şöyle konuştu:

"Süreci uzatmaktan başka bir şeye de yaramayacak bu. Eninde sonunda mazbata verilecek biz de görevi ifa edeceğiz. Ancak sıkıntı tabi şu, belediye içerisinde belediye başkanlığı boşluğu var şu anda. Çalışanlar için çok huzursuz edici bir durum. Daha da önemlisi halkla ilgili sıkıntı var. İnfiale ne den oluyor. Ruhsatını alması gerekenler başkanlık onayı olmadığı için alamıyorlar, hibelere başvurmuş olanlar var. Süreli işler olduğu için hibelerden belki yararlanamayacaklar. Bu süreç içerisinde belediyeye gelen resmi evraklar var ama işlem yapılamıyor. Biz gelir gelmez hemen ertesi günü maaş durumu gibi bir şey olacak. Süreyi uzatmakla birlikte daha sancılı hale getirmeye çalışıyorlar belediye içerisinde."

Bu oyalamalar enerjimizden bir şey götürmez

Mazbatayı alır almaz çalışmaya devam edeceklerine dikkat çeken Sengel, "Bu oyalamalar enerjimizden bir şey götürmez. Tam gaz çalışacağız. Belediyeye gelir gelmez bahar temizliğine başlayacağız. Bahar temizliğinden kastım da şudur, hemen yollarımızı temizleyeceğiz, çöp kovalarımızı temizleyeceğiz, onları boyayacağız ve bunu sokak gönüllülerimizle yapacağız. Alt yapısı bitmiş olan yollarımızı düzenleyeceğiz. Sokaklarda en tepeden alta kadar bahar temizliği yapacağız." diye konuştu.