Gaziemir AK Parti'den CHP'ye tepki

AK Parti İzmir Gaziemir İlçe Başkanı Erol Kaya, CHP ilçe Başkanı'nın açıklamasına cevap verdi. İYİ Parti ve HDP oylarını hiçe sayarak Gaziemir’i CHP’lileştirdikleri iddiasına karşılık Başkan Kaya, “AK Partinin oyu arttı CHP’nin oyu düştü” dedi.

CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan’ın “Gaziemir’i CHP’lileştirmeyi başarıyoruz” sözlerine AK Parti İzmir Gaziemir İlçe Başkanı Erol Kaya’dan jet hızıyla sert bir yanıt geldi. Başkan Kaya, “CHP 2014 yerel seçiminde Gaziemir’de %47,3 oy aldı. İlçemizdeki 2018 Milletvekilliği seçiminde %39,59 oy aldı. Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adaylarının toplamı ise %65.90 oy aldı. Son yapılan 31 Mart 2019 yerel seçimde ise Millet İttifakı ve HDP toplamı %57,09’a gerilemiştir. İYİ Partinin %13,55 oyunu HDP’nin %10,19 oyunu düştüğümüzde CHP oy oranı %33,35’e gerilemiştir. İlçemizde son 5 yılda 13,95 oranında oy kaybeden partinin ilçe başkanı sayın Kasım Özkan hesap bilmiyor ve laf kalabalığıyla Gaziemir’de HDP ile İYİ Partinin oylarını hiçe sayıyor. Bu alınan oyun CHP nin tek başına aldığı oy olmadığını ve bu %57 oyun MİLLET ittifakı oyu olduğunu tekraren sayın başkana hatırlatmak isterim. Ayrıca bu yaklaşım tarzını ittifak kurdukları diğer partiler adına da bencilce, yakışıksız ve çok nezaketsiz buldum”dedi.

AK Parti oyları artmıştır

AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı Erol Kaya kendi partileri ve ittifak oyları hakkında, “Partimiz 2014 yerel seçimlerinde %34, 2018 milletvekilliği seçimlerinde %27, Cumhur İttifakımız ise %33 oranında oy almıştı. Son yapılan 31 Mart 2019 yerel seçimde de Cumhur İttifakımız(AK PARTİ,MHP) ilçemizde %40,20 oy oranına yükselmiştir. Sayın Başkanı bundan sonra yapacağı açıklamalardan önce iyi hesap yapmaya, aklıselim ve gerçekçi açıklamalar yapmaya davet ediyorum.” şeklinde konuştu.

Gücünüz yetmez

Gaziemir’i kimsenin arka bahçesi yaptırmayacaklarını belirten AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı Erol Kaya, “Zaten Demokrat Gaziemir’i CHP lileştirmeye kimsenin ne kabiliyeti nede gücü yetmez, çünkü Gaziemir halkı demokrattır” diye sözlerini sürdürdü. “CHP’nin Gaziemir’de can simidi, HDP ve İYİ Parti oyları olmuştur. HDP’nin doğuda CHP oylarını almak için batıda CHP’ye oy verdiğini sağır sultan bile duymuştur. Sayın ilçe Başkanı Özkan “Biz Gaziemir’de yapılan Milletvekilliği seçiminde HDP barajı geçsin diye onlara oy verdik. Şimdi onları geriye aldık” diyor ise o da ayrı bir garabettir. “Gaziemir’de ciddi bir oy kaybı yaşayan CHP’nin sayın ilçe başkanının can simidi HDP ve İYİ partiyi yok sayarak aldıkları %57 oyun tamamının CHP oyları gibi ifade etmesi ittifak kurdukları diğer siyasi partilere karşıda saygısızlık, etik olmayan ve garabet dolu bir yaklaşımdır” diye sözlerini sürdürdü.

Aynaya bakmalı

Gaziemir CHP ilçe başkanını aynaya bakmaya davet eden Kaya, Kasım Özkan’ın Genel siyaset ile ilgili haddini aşan açıklamalar yaptığını söyleyerek yüreği yetiyorsa önce şunlara cevap versin dediği soruları sıraladı. “CHP Ülke genelinde, bugüne kadar niye hiç iktidar olamamıştır? Neden hep ihtilalcılarla kol kola olmuşlardır? Yurdumuzun hangi köşesinde bir eserleri vardır? Dokuz yılda On seçim kaybetmiş Genel Başkanları neyin peşindedir? İstifa için daha neyi beklemektedir? Ülkemizin geleceğiyle ilgili bir tane olumlu ve yapıcı projeleri var mıdır? İktidarın uygulamaya soktuğu bunca projelerden her hangi birine bir kez dahi neden destek olmamışlardır? Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu CHP ile bugünkü CHP arasında ki uçurumun sebebi nedir?” diyen Kaya, daha sonrada Gaziemir özeliyle ilgilide, sorularını şu şekilde sıraladı.”On yıl partinizden Belediye Başkanı olarak Gaziemirli vatandaşlarımız tarafından seçilen Belediye başkanıyla teşkilat olarak uyumlu çalışıp ona destek olduğunuzu düşünüyormusuz? Bugünkü seçilen Belediye Başkanının sizin desteğinizlemi seçildiğini düşünüyorsunuz? Bundan sonra, seçilen sayın başkanla uyumlu çalışabilecekmisiniz? Bu çıkışınızın sebebi acaba, partinizde yapılması muhtemel ilçe kongresinde tekrar ilçe Başkanı seçilememe kaygısımıdır? Gaziemir Belediyesinin ne kadar borcu olduğunu biliyormusunuz? Bu borcun buralara nasıl geldiğinden haberiniz varmı? Borcun ödenmesi ile ilgili planlarınız nelerdir bu konuda hiç kafa yordunuz mu? Belediyede Çalışan kardeşlerimizin ücretleri tam olarak ödenebiliyor mu? Ödenen ücretlerin her ay hükümetin desteği ile İller Bankasından gelen hibe ödeneklerle yapıldığını biliyor musunuz? Biliyorsanız yıllardır ekonomik yönden zorda olan Gaziemir Belediyesine yapılan bu karşılıksız yardımlardan dolayı, hükümete nezaketen ne zaman teşekkür etmeyi düşünüyorsunuz?” Sıraladığı sorularının ardından, bugüne kadar yapıcı ve barışçıl üslup kullandıklarını ifade eden Kaya, “Partimize karşı yapılan bu fütursuzca açıklamalar devam ederse, bizde bundan sonra istemeyerekte olsa, hem sorularımızın hemde eleştirilerimizin dozunu dahada çeşitlendirerek ve detaylandırarak artıracağız” şeklinde konuştu. Sözlerini “CHP ilçe başkanı önce aynaya bakmalı” diye tamamladı.