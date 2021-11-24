Gübre bayileri satışlarını durdurdu!

Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen,bayilerinin çiftçiye gübre satışı yapmadığını söyleyerek “ Doların, Türk Lirası karşısında rekor kırmasıyla birlikte birçok firma vadeli satışlarını durdurdu, gübre firmaları bayilere satışlarını kapattı. Yine aynı şekilde zirai ilaç, bitki gelişim düzenleyici maddeler ile organomineral gübrelerin de satışları durduruldu. Öyle ki, kamu kuruluşu olan TİGEM, 18 bin ton üre gübresi tedarik etmek için ihale yaptı. Fakat ihaleyi alan firma teminatını yakarak sözleşmesini feshetti. Bu işlem sonucu 2 ayda oluşan fiyat farkı 131 milyon lira zarar olarak kuruma yansıdı.” diye konuştu.

“Beklenti Gübrenin 15 Bin Lirayı Bulacağı Yönünde”

Gübrenin ton fiyatının 11 bin liranın üzerine çıktığını söyleyen Başevirgen, “Tüm Türkiye'de büyük çaplı ham madde üreticileri satışları durdurdu. Ülkede gübre ve zirai ilaç satışı yapılamıyor. Eğer kurdaki bu artışlar aynı hızda devam ederse, piyasaya yansıması çok vahim sonuçlar doğuracak. Tahminler, fiyatların 15 bin lirayı bulacağı yönünde. Özellikle bu dönemde çiftçi için toprak altı gübreleme önem arz ediyor. Eğer bu gübre zamanında atılamazsa önümüzdeki yıl için büyük bir rekolte kaybı ortaya çıkacak. “dedi.

“Parasını Versen de Gübre Yok”

Üretici firmaların, sattıkları ürüne karşılık yerine koyabilecekleri yeni ürünleri hangi fiyattan tedarik edebileceklerini bilmedikleri için satış yapmamayı tercih ettiğini söyleyen Başevirgen, “ Doların oynak seyri, üretici firmaların önlerini görmesine engel oluyor. Dolayısı ile çiftçinin elinde para olsa bile gerekli olan gübre veya zirai ilacı temin edemiyor. Piyasalardaki bu dengesizlik devam ettiği sürece gerek arzda gerekse talepte büyük sorunlar yaşanmaya devam edecek.” Dedi.

“Gübrede Sabit Kur Modeline Mi Geçilecek?”

İktidarın zaman kaybetmeden fiyatlara müdahale ederek çiftçilerin gübreye erişimini sağlanmasının şart olduğunu söyleyen Başevirgen “ İktidar, beşeri ilaçta olduğu gibi sabit kur modeline mi geçecek ya da kurdan kaynaklı oluşan farkı sübvanse mi edecek? Bir an önce karar vermeli. Çiftçiyi daha fazla zarara uğratmadan bir yol haritası belirlemeli ve bir an önce uygulamaya koymalıdır. Aksi halde önümüzdeki yıl oluşacak ürün kaybı inanılmaz boyutlara ulaşacaktır.” Dedi.