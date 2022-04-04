Herkesin merak ettiği soruyu İYİ Partili isim sordu: Yangın uçakları hazır mı?

Yaz yaklaşırken herkesin aklındaki soruyu İYİ Parti İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray sordu. Geçtiğimiz yıl can kayıplarına ve binlerce hektar alanın kül olmasına neden olan yangınları hatırlatan Çıray, yangın söndürme uçaklarını ve olası yangınları önlemek için hangi tedbirlerin alınıp alındığını Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ye sordu.

Aytun Çıray, 28 Temmuz 2021'de Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve 49 ile yayılarak büyük tahribat yaratan orman yangınlarının, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük orman yangınları olarak kayıtlara geçtiğini belirtti. “15'i büyük olmak üzere çıkan 299 orman yangını sonucunda sekiz insanımız hayatını kaybetmiş, binlerce hayvan telef olmuş ve yüzbinlerce hektarlık ormanımız ve yerleşim yerleri ise küle dönmüştür”, diyen Çıray, uzmanların yaptığı araştırmalara ve son raporlara göre sadece 2021 yazında 15 gün içinde çıkan yangınların, son 20 yılda yaşanan orman yangınlarının toplamı kadar olduğunun altını çizdi.

TEDBİR, AFETTEN SONRA DEĞİL ÖNCE ALINIR

Çıray, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Hava Kurumu’nun yangınlara müdahale etmekte yavaş ve yetersiz kaldığını belirtti. Türkiye'de yetersiz sayıda yangın söndürme uçağının olması, var olan uçakların hangarlarda bekletilmesi ve Tarım ve Orman Bakanlığına ait yangın söndürme filosunun yetersiz olması nedeniyle yangınların başka ülkelerin yardımlarıyla ancak kontrol altına alınabildiğini fakat tarihi bir tahribat yarattığını söyleyen Çıray hükümeti eleştirdi: Devleti yönetenler böyle felaketlerde proaktif yaklaşımlardan çok uzak bir tutum sergiliyorlar. Küresel salgınlarda, depremlerde, yangınlarda erken alınan tedbirler hayat kurtarıcıdır. Devlet, toplumsal güvenliği sağlayacak tedbirleri almakla yükümlüdür.

YANGINLAR İÇİN UÇAK FİLOSU KURULDU MU?

Yaklaşan yaz aylarıyla beraber iklim krizinin de büyük etkisiyle geçen yılkine benzer bir yangın faciasının tekrar yaşanma ihtimalinin toplumda tedirginlik yarattığını açıklayan Çıray son olarak şunları söyledi: Yanan ormanlar ile ilgili canlandırma ve ekolojik dengeyi yeniden tahsis etme çalışmalarının akıbeti kamuoyunda merak edilmektedir. Bu bağlamda, önümüzdeki yaz aylarında olası yangınların yaşanmaması veya minimumda tutulması, ülkemizin çok değerli ormanlarının tahribatının önüne geçilmesi, can ve mal kaybının önlenmesi ve toplumdaki tedirginliğin giderilmesi hususunda alınmış ve alınacak tedbirlerin kamuoyuna açıklanması büyük önem taşıyor.

Çıray, son olarak, bütün bu uyarıların dikkate alınmaması halinde, çıkacak her yangından Tarım ve Orman Bakanını doğrudan sorumlu tutacağını ve ağır görev ihmali çerçevesinde suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

-Yangın söndürme filosuna ait, ulusal coğrafi koşullarımıza uygun, yüksek kapasiteli ve çalışır durumda olan kaç adet yangın söndürme uçağı, helikopter, hava aracı vardır? Orman yangınlarının birçok orman alanında eş zamanlı başladığı durumlarda maksimum müdahalede bulunulabilmesi için asgari uçak sayısının kaç olması gerekmektedir?

-Erken uyarı ve hızlı müdahaleyi kolaylaştıracak teknolojik çalışmalarınız var mıdır? Var ise bu çalışmalar nelerdir?

-2021 senesinde yanan alanlar ile ilgili yeniden ormanlaştırma hedefine yönelik başlatılan restorasyon ve rehabilitasyon çalışmalarında hangi aşamaya gelinmiştir?

-Ülkemizde yangın çıktığında söndürme çalışmalarının etkinliğinin artırılması amacıyla başka ülkelerle yapılan anlaşmalar var mıdır? Var ise bu anlaşmalar hangi ülkelerle ve ne tür kıstaslarla yapılmıştır? Yok ise yapmayı düşünüyor musunuz?