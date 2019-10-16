Hukuksuzluk, hayatın bir parçası haline geldi

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, "Hukuksuzluğun, hayatın bir parçası olduğu günlerden geçiyoruz" ifadelerini kullandı. Başaran, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında sosyal medyadan paylaşımda bulunmanın bile gözaltı sebebi olduğunu" öne sürdü.

Hukuksuzluk, hayatın bir parçası haline geldi
16 Ekim 2019 Çarşamba 16:04

Sabah baskınları

 

"Hukuksuzluğun, hayatın bir parçası olduğu günlerden geçiyoruz" diyen Başaran, şunları kaydetti: "AKP iktidarında ne kişilerin yaşı ne konumları ne de durdukları yerin bir önemi yok. Bu siyasetin karşısında duran herkesin evine sabah saat 05.00'te baskın yapılması bir rutin haline gelmiştir. Bu sabah da HDP'nin ittifak partileri arasında yer alan Kürdistan Komünist Partisi Genel Başkanı Sinan Çiftyürek Barış Pınarı Harekatı karşıtı sosyal paylaşımda bulunmasından dolayı gözaltına alınmıştır. Sinan Çiftyürek 75 yaşında ve sağlık sorunları mevcuttur. Bunu şiddetli biçimde kınadığımızı ve Çiftyürek'in bu hukuksuz gözaltı işlemine derhal son verilmesi gerektiğini ifade ediyoruz."


Kaynak: AA
Etiketler; #hdp #Barış Pınarı Harekatı
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