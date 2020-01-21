İller Bankası kira diye milyonlar akıtıyor

CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Sevda Erdan Kılıç, Sayıştay'ın İller Bankası ile ilgili 2018 yılı denetim raporu hakkında, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi sundu.

Kılıç, raporda yer alan İller Bankası'ndaki yolsuzluklarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sevda Erdan Kılıç, raporda; İller Bankası'nın 2018 yılı giderleri toplamının geçen yıla göre yüzde 23,69 oranında artarak 1 milyar 375 milyon TL'ye yükseldiğinin, giderlerin geçen yıla göre artmasında özellikle faiz giderlerindeki artışın etkili olduğunun belirtildiğini kaydetti. Yıl içerisinde bankanın nakit ihtiyacı nedeniyle para piyasalarında borçlanmaya gitmesi sonucu faiz giderinde artış gerçekleştiğinin ifade edildiğini aktaran Av. Kılıç, "Bu faiz gideri, AKP'nin iktidara geldiği 2002'den beri ülkemizin sırtında adeta bir kambur gibi durmakta" dedi.

CHP'li Kılıç, şunları kaydetti: "Raporda, bankanın öncelikle öz kaynaklarından kredi kullandırttığı, ortaklarının yoğun kredi talebini öz kaynaklarıyla karşılayamayınca da gerek kredi gerekse fon olarak faizle kaynak temin etme yoluna gittiği kaydedilmiştir. Yerel yönetimlerin kredi talebinin yanı sıra, yapılan protokoller kapsamında ilgili Bakanlığa arsa ve bina karşılığında verilen avans mahiyetindeki limitsiz fonlar ile yüksek miktarlara ulaşan personel ihtiyaç kredileri likit talebini yüksek seviyelere çekmekte. Bu sebeplerden dolayı Banka, ortaklarından gelen kredi taleplerini kendi kredi temin ederek karşılayabilmekte, borçlanarak borç vermekte. İller Bankası borçlanırken yüksek faize maruz kalmakta ve düşük vadeyle borçlanabilmektedir; ancak kullandırdığı kredilerin hem faizi daha düşük hem de vadesi daha uzun olmaktadır."

Genel müdürlüğe yetki

Sayıştay'ın raporunda, İller Bankası'nın yeni genel müdürlük hizmet binasının yapımı ile ilgili de tespitlerde bulunduğunu ifade eden Sevda Erdan Kılıç, "Rapora göre; İller Bankası Yönetim Kurulu 4 Ekim 2018 tarihli kararı ile Genel Müdürlük Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdürlüğünün Merkez Ankara Projesinde yer alan R Blok'un kiralanması çin gerekli görüşmelerin yürütülmesi ve varılacak sonucun Yönetim Kurulu'na sunulması hususunda Genel Müdürlüğe yetki vermiştir. Yönetim Kurulunun 13 Nisan 2016 tarihli kararı ile bankanın Ankara merkezindeki tüm birimlerinin yer alacağı bir hizmet binası yapılıncaya kadar, uygun bir hizmet binası kiralanması hususunda Genel Müdürlüğe verilen yetki çerçevesinde; Çukurambar mahallesindeki mevcut bina, 15 Nisan 2016 tarihli sözleşme ile 3 yıl süreyle kiralanmıştır" dedi. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Sayıştay'ın, Banka'nın Ankara ilindeki tüm hizmet birimlerinin bir arada toplanmasını sağlayacak büyüklükte ve kendisine ait Genel Müdürlük Hizmet Binasının bir an önce yapılmasını öerdiğini belirtti.

Pasifik inşaata destek

Kılıç, şu hususları belirtti: "Sayıştay, bunu öneriyor ama İller Bankası'nın Sayıştay'ı dinleyeceğini pek zannetmiyorum. Çünkü, diğer pek çok bakanlık ya da kamu kurumunun yaptığı gibi, AKP'ye yakın müteahhitlerin yaptığı binalar kiralanarak onlara 'kira adı altında' milyon liralar aktarılmaktadır. Bir bloğunun kiralanması görüşmeleri için İller Bankası Genel Müdürlüğüne yetki verilen Merkez Ankara Projesi kimin diye baktığımızda yine karşımıza Pasifik İnşaat çıkmaktadır. Kimindir bu Pasifik İnşaat? Sahibi olduğu ve 2013 yılında AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Next Level Alışveriş Merkezi'ni, borçlarından kurtulmak için Ziraat Bankası'na devreden AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşi ve Recep Tayyip Erdoğan'ın doğduğu Rize Güneysulu olan Fatih Erdoğan'ın. Peki bu proje tamamlanıp R Bloğa İller Bankası kiracı olarak taşındığında acaba oraya kaç milyon Lira kira verecektir? İller Bankası'nın Merkez Ankara'dan blok kiralaması, Emlak Konut GYO'nun kendi arsası üzerinde inşa edilen Merkez Ankara projesinden daha maket halindeyken 842 milyon liraya 144 ofis alarak Pasifik İnşaat'a destek olması gibi bir destek değil midir? Rant uğruna, kendinizi daha çok zenginleştirmek, vatandaşı ise daha çok fakirleştirmek için çevirdiğiniz dümenler, oyunlar bir gün boynunuza dolanacaktır ve o gün de çok yakındır." CHP'li Sevda Erdan Kılıç, Sayıştay raporunda; kasada nakit bulundurma limitlerine riayet edilmesi ve yüksek miktarlarda nakitin bankaya taşınmasında güvenlik tedbiri alınması konusunda tespitlerde bulunulduğunu kaydetti.

